Честь і слава тим, хто в строю і в небесному війську

Щирі вітання
з Днем захисників та Захисниць України, який символічно об’єднує величні свята
– День Українського козацтва та свято Покрови Пресвятої Богородиці висловив
міський голова Олександр Медведьов. «Завдання українців у тилу – бути для вас
надійною підтримкою, огортати теплом і турботою кожного пораненого, чекати
кожного полоненого і зниклого безвісти, пам’ятати і шанувати усіх полеглих за
свободу і незалежність України,» – зазначив у своїй промові Олександр
Олександрович.
Міський
голова разом із військовим офіцером передали матері загиблого солдата
Олександра Лагути Олені Григорівні почесну відзнаку Головнокомандувача Збройних
Сил України Олександра Сирського – Комбатанський хрест, яким за мужність у
боротьбі за Батьківщину було посмертно нагороджено її сина Олександра.
Почесною
грамотою Сновської міської ради було нагороджено учасника бойових дій,
головного сержанта Ігоря Васька та ветерана війни, учасника бойових дій Олега
Мірошниченка (на фото).
До того ж, за
клопотанням військових частин, де на даний час служать наші земляки, було
оголошено подяки їх родинам, а саме матері головного сержанта Щербини Ігоря
Петровича із села Лосева Слобода Щербині Ірині Дмитрівні; дружині солдата
Водоп’янова Вадима Вікторовича із села Хотуничі Децик Оксані Миколаївні, а
також старшому лейтенанту Трошкову Євгенію Михайловичу з м. Сновськ.
Артисти
Сновського Будинку культури подарували глядачам душевні пісні, сповнені любові
до Батьківщини та вдячності нашим Героям.
На знак
пошани учасники заходу поклали квіти до стели Захисникам України у міському
парку.
Комментариев нет:
Отправить комментарий