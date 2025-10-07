вторник, 7 октября 2025 г.

Живе серед нас герой­рятівник

 

Днями в Чернігові (з нагоди професійного свята) відзначили рятувальників. Серед нагороджених — наші земляки: Олександр Долбін із Корюківки та Володимир Аквілов із Сновська. 



41­річний Олександр Долбін у лавах надзвичайників 20 років. Головний майстер­сержант служби цивільного захисту. Нині — старший сапер аварійно­рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України в Чернігівській області. Разом із колегами розміновує не лише Чернігівщину. Звільняли від мін Донецьку та Харківську області. З нагоди свята Олександра Долбіна нагородили Почесною грамотою Чернігівської обласної ради з врученням нагрудного знака. 47­ річний Володимир Аквілов (на фото) удостоєний Подяки Державної служби надзвичайних ситуацій України. Він працює у 8 Державній пожежно­рятувальні частині у Сновську. За місяць буде 25 років, як ­ пожежний­рятувальник. Ювілейну дату Володимир Вікторович зустрічає у всеозброєнні, з надією і сподіваннями на припинення війни. Корінний новоборовлянин, він вже твердо обжився у Сновську, де колись зустрів свою кохану половинку Тетяну (приїхала зі столиці до нас за направленням на роботу). У них росте чудовий, дуже талановитий син Євгеній, учень нашого ВПУЛГ і є багато світлих мрій. Професія рятувальника, якій Володимир  Вікторович присвячує своє життя, для нього надважлива, така, яку на іншу, більш безпечнішу, спокійнішу і гадки не має міняти. Звик: і вдень, і посеред ночі, у спеку й лютий мороз захищати нас від біди, поспішати рятувати, допомогти, нести надію і добро. Вільного часу у нього завжди в обріз, оскільки завжди щось робить, маму провідує, вирішує домашні сімейні справи. Але, коли такий час випадає – насолоджується риболовлею. Рибалка він – відмінний, що відзначає й підтверджує дружина. Чоловікові річкові трофеї пані Тетяна вміє готувати смачно­ пресмачно, що й не розказати!

