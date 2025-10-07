Днями в Чернігові (з нагоди професійного свята) відзначили рятувальників. Серед нагороджених — наші земляки: Олександр Долбін із Корюківки та Володимир Аквілов із Сновська.
41річний Олександр Долбін у лавах надзвичайників 20 років.
Головний майстерсержант служби цивільного захисту. Нині — старший сапер
аварійнорятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України в
Чернігівській області. Разом із колегами розміновує не лише Чернігівщину.
Звільняли від мін Донецьку та Харківську області. З нагоди свята Олександра
Долбіна нагородили Почесною грамотою Чернігівської обласної ради з врученням
нагрудного знака. 47 річний Володимир Аквілов (на
фото) удостоєний Подяки Державної служби надзвичайних ситуацій України. Він
працює у 8 Державній пожежнорятувальні частині у Сновську. За місяць буде 25
років, як пожежнийрятувальник. Ювілейну дату Володимир Вікторович зустрічає
у всеозброєнні, з надією і сподіваннями на припинення війни. Корінний
новоборовлянин, він вже твердо обжився у Сновську, де колись зустрів свою
кохану половинку Тетяну (приїхала зі столиці до нас за направленням на роботу).
У них росте чудовий, дуже талановитий син
Євгеній, учень нашого ВПУЛГ і є багато світлих мрій. Професія рятувальника,
якій Володимир Вікторович присвячує своє
життя, для нього надважлива, така, яку на іншу, більш безпечнішу, спокійнішу і
гадки не має міняти. Звик: і вдень, і посеред ночі, у спеку й лютий мороз
захищати нас від біди, поспішати рятувати, допомогти, нести надію і добро.
Вільного часу у нього завжди в обріз, оскільки завжди щось робить, маму
провідує, вирішує домашні сімейні справи. Але, коли такий час випадає –
насолоджується риболовлею. Рибалка він – відмінний, що відзначає й підтверджує
дружина. Чоловікові річкові трофеї пані Тетяна вміє готувати смачно пресмачно,
що й не розказати!
