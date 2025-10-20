Біда трапилася ввечеры минулого четверга у Великому Щимелі. Перед цим жителі цього села (мама з сином) були на городі, впорядковували вирощений врожай. А коли впоралися, мама залишилася господарювати вдома, а її 20річний син сів за кермо автівки і поїхав у власних справах.Чекав зустрічі з подругою, перебуваючи в салоні. У той час над місциною, де він перебував, кружляв ворожий безпілотник, звідки і було нанесено удар по автівці. Сила була така, що пробило дах і зачепило водія.
На місце
події негайно прибула «Швидка», яка і доправила потерпілого до нашої хірургії.
Добу він провів у Сновську, а затим був
переведений до обласної лікарні, де йому зробили нейрохірургічну операцію. За
словами гендиректорки КНП « Сновська ЦРЛ» Ірини Якубовської, стан пораненого
був важкий. Місцеві медики зробили все можливе для його стабілізації. Наразі з
ним поруч мама, тато воює. А ми давайте молитимемося аби одужав.
