Поранення дістав 20­річний юнак з Великого Щимеля

 

Біда трапилася ввечеры минулого четверга у Великому Щимелі. Перед цим жителі цього села (мама з сином) були на городі, впорядковували вирощений врожай. А коли впоралися, мама залишилася господарювати вдома, а її 20­річний син сів за кермо автівки і поїхав у власних справах.

Чекав зустрічі з подругою, перебуваючи в салоні. У той час над місциною, де він перебував, кружляв ворожий безпілотник, звідки і було нанесено удар по автівці. Сила була така, що пробило дах і зачепило водія.

На місце події негайно прибула «Швидка», яка і доправила потерпілого до нашої хірургії. Добу він провів у Сновську, а затим  був переведений до обласної лікарні, де йому зробили нейрохірургічну операцію. За словами гендиректорки КНП « Сновська ЦРЛ» Ірини Якубовської, стан пораненого був важкий. Місцеві медики зробили все можливе для його стабілізації. Наразі з ним поруч мама, тато воює. А ми давайте молитимемося аби одужав.

