У День Віри, Надії, Любові, їхньої матері Софії, у міській книгозбірні вшановували бібліотекарів і аплодували новому виданню Ніни Мокросноп

Ця зустріч
стала особливою ще й тим, що в його рамках відбулася презентація нового
краєзнавчого дослідження Ніни Павлівни Мокросноп — «Носівка. Село над Снов’ю
XVII – XX століття».
У книзі
авторка розказує про шляхи заселення лівого берега Снові — від місця впадіння
річки Бреч і нижче за течією. Видання розповідає, як виникло село Носовка
(згодом Носівка), чому воно було поглинуте містом Сновськ, що постав на землях
Носівської громади державних селян. Це не лише історія становлення нашої
спільноти, а й цінний внесок у вивчення минулого нашого краю, що допомагає сучасникам
краще зрозуміти витоки ідентичності та розвитку, пріоритетів.
Урочисте
зібрання відвідали представники влади і громадськості, друзі і колеги. керуючий справами (секретар) виконавчого
комітету Сновської міської ради Володимир Карпенко, начальник відділу культури
Наталія Добненко, а також усі, кому небайдужа історія рідної землі. У своїй
промові Володимир Карпенко щиро привітав бібліотекарів із професійним святом,
вручив відзнаки від Чернігівської обласної військової адміністрації, а Ніні
Павлівні подарував багато теплих емоцій з нагоди виходу в світ її цікавої
роботи.
До вітальних
слів долучилися й представники профспілкових організацій: голова профспілки
працівників культури Лілія Омельяненко та голова профспілки бібліотечних
працівників Наталія Коваленко, директор історичного музею Валентина Москаленко,
інші учасники зібрання.
Нову книгу
Ніни Павлівни Мокросноп «Носівка. Село над Снов’ю XVII – XX століття» уже можна
знайти на полицях Сновської публічної бібліотеки. Також усі охочі мають
можливість придбати її для власної домашньої бібліотеки (за 150 грн).
Купила це чудове, наповнене подихом минувщини
видання і я. Почала читати, а відірватися важко. До речі, назавжди закарбувала
в пам’яті, що 300 літ назад Сновськ (Щорс) починався не з Коржівського хутора,
а з Носівки.
Олена Компанець
Фото
автора
