вторник, 14 октября 2025 г.

Твердим паливом новоборовляни забезпечені повністю

 

Наближення холодів і початок опалювального сезону жителів Нових Борович, керівників тамтешніх бюджетних закладів не лякає. Бо всі вони запаслися дровами. Єдине, що може порушити їхній усталений ритм життя – війна, небезпека бути враженими.

Однак, життя в селі триває, куди цьогоріч залітали лелеки (дівчинку принесли), надходила гуманітарна допомога, проводилися культурні заходи.

Наразі вдома, серед близьких і друзів перебуває постраждалий від страшного обстрілу Роман, якого фахові лікарі Охматдиту поставили на ноги. Люди моляться за здоров’я цього прекрасного юнака, бажають успіхів у подальшому лікуванні й реабілітації, до яких Роман з мамою продовжують готуватися.

У селі працюють торгівля, лісництво, всі будівлі виглядають затишними, а люди –доброзичливими, згуртованими.

Приємно, що спільними зусиллями місцевої влади і громадян збережено приміщення колишнього будинку престарілих.

 І хоч бабусь і дідусів звідти переселили в Чернігів, всі кімнати, вся площа і надалі будуть опалюватися і знаходитися в доглянутому стані. Так було завжди, є тепер і, як вважають люди, буде завтра.

Автор: на

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)