Твердим паливом новоборовляни забезпечені повністю

Наближення холодів і початок опалювального сезону жителів Нових Борович, керівників тамтешніх бюджетних закладів не лякає. Бо всі вони запаслися дровами. Єдине, що може порушити їхній усталений ритм життя – війна, небезпека бути враженими.
Однак, життя
в селі триває, куди цьогоріч залітали лелеки (дівчинку принесли), надходила
гуманітарна допомога, проводилися культурні заходи.
Наразі вдома,
серед близьких і друзів перебуває постраждалий від страшного обстрілу Роман,
якого фахові лікарі Охматдиту поставили на ноги. Люди моляться за здоров’я
цього прекрасного юнака, бажають успіхів у подальшому лікуванні й реабілітації,
до яких Роман з мамою продовжують готуватися.
У селі працюють торгівля, лісництво, всі будівлі виглядають затишними,
а люди –доброзичливими, згуртованими.
Приємно, що
спільними зусиллями місцевої влади і громадян збережено приміщення колишнього
будинку престарілих.
І хоч бабусь і дідусів звідти переселили в
Чернігів, всі кімнати, вся площа і надалі будуть опалюватися і знаходитися в
доглянутому стані. Так було завжди, є тепер і, як вважають люди, буде завтра.
