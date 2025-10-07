вторник, 7 октября 2025 г.

Захисникам України – шана і квіти

 

Першого жовтня  у громаді  вшановували  українських захисників. Буяла   квітами в цей день Алея Героїв, лилися сльози у  всіх присутніх, звучало щемне: «Пам`ятаємо».



 Незадовго до початку урочистостей побачила там сестру загиблого на Донеччині нашого земляка Анатолія Акуленка Валентину. Жінка тримала в руках букет синьо­жовтих хризантем і весь час  пошепки дякувала  брату за подвиг, за віддане заради перемоги життя. Вимовила: «Його нема   біля нас, але в серцях сім`ї   Анатолій  – живий, потрібний, турботливий. Його кроки скрізь: у хаті, у дворі, у  житті. Дочекаюсь кінця війни, миру і поїду у Волноваський район, на місце загибелі брата, аби вклонитися, шану віддати, відвезти грудочку землі, на  якій зростав, мужнів, звідки йшов воювати». Казала тихо, а здавалося, що разом  з цими жагучими  словами  кричало  саме небо, сльозилося сонце, плакав ранок, обрамлений осінньою позолотою, із душі  летіло в повітря, на площу, в кожен дім і серце: «Слава Героям! Слава Україні»!

