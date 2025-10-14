Новонароджені — це радість і надія нашої громади!

За минулий квартал до Сновської міської ради звернулося за допомогою при народженні дитини 17 сімей, у яких народилися діти. Із них 6 родин — це сім’ї військовослужбовців. Відповідно до рішення Сновської міської ради родина отримує 3000 грн допомоги при народженні дитини, а родини військовослужбовців отримують одноразову допомогу в розмірі 6000 грн. Для оформлення допомоги при народженні дитини ви можете звернутися протягом пів року до сектору соціального захисту населення Сновської міської ради (м.Сновськ, вул.Незалежності, 19, каб. 9).
Як отримати допомогу? Повний комплект документів
один із батьків дитини повинен подати до Сновської міської ради не пізніше, ніж
через 180 днів після народження дитини, а саме: заява одного з батьків,
які постійно проживають з дитиною та місце проживання яких зареєстровано в
Сновській громаді; копія свідоцтва про народження дитини/дітей (з пред’явленням
оригіналів); копія сторінок паспорту одного з батьків, що засвідчують особу;
копія сторінок паспорту одного з батьків, що засвідчують місце реєстрації
та/або довідка про місце реєстрації; копію довідки про присвоєння
ідентифікаційного номера; довідка про відкритий рахунок (крім пенсійного) в
банківській установі на ім’я заявника; довідка з медичного закладу Сновської
територіальної громади про облік дитини.
