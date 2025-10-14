вторник, 14 октября 2025 г.

Педагоги отримають доплати. І їхні зарплати зростуть

 

Учителі, які працюють на прифронтових територіях, отримуватимуть щомісячну доплату у розмірі 4 тисячі гривень після сплати податків. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду. Про це повідомила прем’єр­міністерка України Юлія Свириденко у своєму телеграм­каналі.

Доплати отримають 25 тисяч учителів, які працюють у 84 громадах дев’яти областей: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської. Кошти будуть нараховані у жовтні — за період з 1 вересня 2025 року. Також у проєкті державного бюджету на 2026 рік передбачено підвищення заробітної плати педагогічних працівників на 50%.

