Педагоги отримають доплати. І їхні зарплати зростуть

Учителі, які працюють на прифронтових територіях, отримуватимуть щомісячну доплату у розмірі 4 тисячі гривень після сплати податків. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду. Про це повідомила прем’єрміністерка України Юлія Свириденко у своєму телеграмканалі.
Доплати отримають 25 тисяч учителів, які працюють у 84
громадах дев’яти областей: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької,
Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської.
Кошти будуть нараховані у
жовтні — за період з 1 вересня 2025 року. Також у проєкті державного бюджету на
2026 рік передбачено підвищення заробітної плати педагогічних працівників на
50%.
