Минулого тижня ворог посилив свою активність на прикордонні

 

Минулого тижня росіяни обстріляли Сновську, Корюківську, Менську та Холминську громади. Ворог здійснив 65 обстрілів — 143 прильоти прийшлися по селах: Гута Студенецька, Хрінівка, Гірськ, Прибинь, Шишківка, містах – Сновську та Мені, селищу Холми.

Окупанти використали такі види озброєння: FPV дрони — 61 приліт; скид з БпЛА — 28 прильотів; 82 мм міномет — 6 прильотів; 120 мм міномет — 17 прильотів; 152 мм ствольна артилерія — 16 прильотів; БпЛА ймовірно типу «Молнія» — 7 прильотів; БпЛА ймовірно типу «Герань­2» — 6 прильотів; БпЛА ймовірно типу «Гербера» —2 прильоти.

Загалом по району за тиждень знищені три приватні будинки, сарай, три гаражі. Вибиті вікна у школі, приміщеннях старостатів, людських будинках. Є пошкодження дахів, дверей, вікон тощо. У Сновську, Холмах і Прибині пошкоджені об’єкти інфраструктури.

Частими після ворожих обстрілів є пожежі.

 Від обстрілів росіян постраждали двоє людей: жінка у Корюківській громаді та чоловік – у Сновській.

