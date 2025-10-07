Минулого тижня ворог посилив свою активність на прикордонні

Минулого тижня росіяни обстріляли Сновську, Корюківську, Менську та Холминську громади. Ворог здійснив 65 обстрілів — 143 прильоти прийшлися по селах: Гута Студенецька, Хрінівка, Гірськ, Прибинь, Шишківка, містах – Сновську та Мені, селищу Холми.
Окупанти використали такі види озброєння: FPV дрони — 61 приліт; скид з
БпЛА — 28 прильотів; 82 мм міномет — 6 прильотів; 120 мм міномет — 17
прильотів; 152 мм ствольна артилерія — 16 прильотів; БпЛА ймовірно типу
«Молнія» — 7 прильотів; БпЛА ймовірно типу «Герань2» — 6 прильотів; БпЛА
ймовірно типу «Гербера» —2 прильоти.
Загалом по району за тиждень знищені три приватні будинки, сарай, три
гаражі. Вибиті вікна у школі, приміщеннях старостатів, людських будинках. Є
пошкодження дахів, дверей, вікон тощо. У Сновську, Холмах і Прибині пошкоджені
об’єкти інфраструктури.
Частими після
ворожих обстрілів є пожежі.
Від
обстрілів росіян постраждали двоє людей: жінка у Корюківській громаді та
чоловік – у Сновській.
