За звільнення нашого району 12 бійців отримали звання Героя

 

21 вересня Сновщина відзначає 82 річницю визволення від фашистського окупаційного режиму. Окупація розпочалась 3 вересня 1941 року, а бої за визволення розпочались 20 вересня 1943 року. Війська 61­ої армії розпочали звільнення Сновщини. Першими розпочались бої за село Кучинівка. Тут було зосереджено багато техніки та особового складу супротивника. У результаті вуличних боїв сили ворога були вибиті з села та перемістилися у с.Лосева Слобода. Відбулись бої за звільнення сіл Лосева Слобода та Рогізки.

У цей же день 55­ий гвардійський полк  61 – ї армії вийшов на околиці села Великий Щимель і з боями вступив до с. Малий Щимель та взяв під контроль залізничний міст.

20 – 21 вересня були також звільнені Чепелів, Тур`я, Сновське, Тихоновічі, Гута­Студенецька.

21 вересня 1943 року 15 гвардійська кавалерійська дивізії вийшла на рубежі східного берега р.Снов у районі с. Смяч. Дуже важкими були бої за форсування річки та звільнення с.Смяч та Стара Рудня. Відбувались важкі танкові бої з великою втратою особового складу з обох сторін.  У цей же день були звільнені Шкробове, Суничне, Попільня. О сьомій годині ранку війська 55­ої стрілецької дивізії зайшли у місто Щорс. Проте продовжувались вуличні бої на укріплених ворогом околицях міста.

22 вересня  о 6 годині ранку  війська 55­оїї стрілецької дивізії вийшли на околиці біля сіл Петрівка та Хотуничі.  Зав’язались важкі вуличні бої. Піхотні частини та танкові тіснили ворога до ночі і звільнили населені пункти.

22 – 23 вересня були звільнені Єліне, Старі і Нові Боровичі, Жовідь, Гірськ.

25 вересня було звільнене село Клюси.

За звільнення Щоського району 12 бійців отримали звання Героя Радянського Союзу.

 

За матеріалами з фондів Сновського

історичного музею

