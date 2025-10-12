За звільнення нашого району 12 бійців отримали звання Героя

21 вересня Сновщина відзначає 82 річницю визволення від фашистського окупаційного режиму. Окупація розпочалась 3 вересня 1941 року, а бої за визволення розпочались 20 вересня 1943 року. Війська 61ої армії розпочали звільнення Сновщини. Першими розпочались бої за село Кучинівка. Тут було зосереджено багато техніки та особового складу супротивника. У результаті вуличних боїв сили ворога були вибиті з села та перемістилися у с.Лосева Слобода. Відбулись бої за звільнення сіл Лосева Слобода та Рогізки.
У цей же день
55ий гвардійський полк 61 – ї армії
вийшов на околиці села Великий Щимель і з боями вступив до с. Малий Щимель та
взяв під контроль залізничний міст.
20 – 21
вересня були також звільнені Чепелів, Тур`я, Сновське, Тихоновічі,
ГутаСтуденецька.
21 вересня
1943 року 15 гвардійська кавалерійська дивізії вийшла на рубежі східного берега
р.Снов у районі с. Смяч. Дуже важкими були бої за форсування річки та
звільнення с.Смяч та Стара Рудня. Відбувались важкі танкові бої з великою
втратою особового складу з обох сторін.
У цей же день були звільнені Шкробове, Суничне, Попільня. О сьомій
годині ранку війська 55ої стрілецької дивізії зайшли у місто Щорс. Проте
продовжувались вуличні бої на укріплених ворогом околицях міста.
22
вересня о 6 годині ранку війська 55оїї стрілецької дивізії вийшли на
околиці біля сіл Петрівка та Хотуничі.
Зав’язались важкі вуличні бої. Піхотні частини та танкові тіснили ворога
до ночі і звільнили населені пункти.
22 – 23
вересня були звільнені Єліне, Старі і Нові Боровичі, Жовідь, Гірськ.
25 вересня
було звільнене село Клюси.
За звільнення
Щоського району 12 бійців отримали звання Героя Радянського Союзу.
За матеріалами з фондів Сновського
історичного
музею
