Кікбоксери ДЮСШ з Хмельницького привезли нові перемоги

2528 вересня в місті Хмельницький, проходив Кубок України Всеукраїнські змагання з кікбоксингу ІСКА «Сила Нації». У складі потужної команди Чернігівської області в цьому турнірі взяли участь вихованці Сновської ДЮСШ, відділення кікбоксингу ІСКА.
Наші файтери продемонстрували
високий рівень підготовки, яскраві перемоги та гідні поєдинки. У своїх вікових
та вагових категоріях, за результатами змагання, вихованці Сновського
кікбоксингу здобули такі результати: Ніколаєнко Руслан «золото», розділ хард
бокс і «срібло», розділ фул контакт;
Герасимов Артем «золото», розділ хард
бокс; Спускан Максим «срібло», розділ хард бокс і «бронза», розділ лайт контакт; Биховець Богдан
«бронза», розділ хард бокс і «бронза»,
розділ лайт контакт.
Традиційно свої
результати і здобутки спортсмени і тренери присвячують нашим Ангеламгероям
земним та небесним.
