вторник, 7 октября 2025 г.

Кікбоксери ДЮСШ з Хмельницького привезли нові перемоги

 

25­28 вересня  в місті Хмельницький, проходив Кубок України Всеукраїнські змагання з кікбоксингу ІСКА «Сила Нації». У складі потужної команди Чернігівської області в цьому турнірі взяли участь вихованці Сновської ДЮСШ, відділення кікбоксингу ІСКА.


 

Наші файтери продемонстрували високий рівень підготовки, яскраві перемоги та гідні поєдинки. У своїх вікових та вагових категоріях, за результатами змагання, вихованці Сновського кікбоксингу здобули такі результати: Ніколаєнко Руслан ­ «золото», розділ хард­ бокс і «срібло»,  розділ фул­ контакт; Герасимов Артем ­ «золото»,  розділ хард­ бокс; Спускан Максим ­ «срібло», розділ хард­ бокс і «бронза»,  розділ лайт­ контакт; Биховець Богдан ­ «бронза»,  розділ хард­ бокс і «бронза», розділ лайт­ контакт.

Традиційно свої результати і здобутки спортсмени і тренери присвячують нашим Ангелам­героям ­ земним та небесним.

Автор: на

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)