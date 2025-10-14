Олена Шарпан, генеральний директор КНП «Сновський ЦПМД»: «Здоров’я й профілактика захворювань – у наших руках»

Як керівник
первинної ланки, як лікар хочу поділитися важливою інформацією та порадами щодо
збереження вашого здоров`я та профілактики найпоширеніших захворювань.
Якщо ви уклали декларацію з сімейним лікарем то повинні розуміти які саме послуги ви можете отримати, які зобов`язані зробити обстеження, щоб Ваша декларація «працювала», а не отримала статус «неактивна» або «неверифікована»…
Пацієнт, який
має укладену декларацію з сімейним лікарем/педіатром/терапевтом (далі лікар
первинної медичної допомоги) повинен ОБОВ’ЯЗКОВО звернутися до лікаря 1 РАЗ НА
КАЛЕНДАРНИЙ РІК!
Новонароджена
дитина – до 1 року повинна бути на прийомі у лікаря не менше 10 разів за
календарний рік. З 1 року до 2 років не менше 2 разів за календарний рік. З 2
до 18 років не менше 1 разу за
календарний рік. Коли дитина досягла віку 14 років і отримала idкартку свідоцтво про народження
дитини автоматично перестає діяти в медичній інформаційній системі і декларація
отримує статус «неверифіковано», тому потрібно звернутися до лікаря з яким
укладена декларація і внести зміни в декларацію вже на діючий документ, що
посвідчує особу.
Якщо у дитини
укладена декларація з педіатром, а не з сімейним лікарем, при досягненні дитини
повноліття декларація автоматично буде розірвана оскільки лікарпедіатр веде
виключно дітей до 18 років, а якщо у дитини укладена декларація з сімейним
лікарем декларація при досягненні повноліття не розривається.
Піклування
про здоров`я починається з профілактики. Сьогодні кожен пацієнт може
безкоштовно пройти прфілактичні обстеження (скринінги), які допомагають
вчасно виявити захворювання ще до появи симптомів, а саме:
СКРИНІНГ РАКУ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ,
СКРИНІНГ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ, КОЛОРЕКТАЛЬНИЙ СКРИНІНГ, ДЕНСИТОМЕТРІЯ.
Пацієнти
старше 14 років можуть безкоштовно пройти тестування у лікаря, з яким укладена
декларація, на 4 інфекції (ВІЛ, гепатит В, гепатит С, RW (сифіліс) тільки за призначенням
лікаря /послуга безкоштовна/.
Ризик
гіпертонії розвивається у чоловіків старше 40 років, а у жінок старше 50 років,
тому пацієнти, які мають укладену декларацію з лікарем проходять обстеження на
загальний холестерин 1 раз на 2 календарні роки у лікаря з яким укладена
декларація та обстеження на цукор 1 раз на календарний рік.
І ще раз про
електронні направлення. Електронне направлення – обов’язкова умова для
отримання безоплатних планових консультацій вузьких спеціалістів, аналізів,
інструментальних обстежень та реабілітаційних послуг.
