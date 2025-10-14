вторник, 14 октября 2025 г.

Олена Шарпан, генеральний директор КНП «Сновський ЦПМД»: «Здоров’я й профілактика захворювань – у наших руках»

 

Як керівник первинної ланки, як лікар хочу поділитися важливою інформацією та порадами щодо збереження вашого здоров`я та профілактики найпоширеніших захворювань. 

Якщо ви уклали декларацію з сімейним лікарем то повинні розуміти які саме послуги ви можете отримати, які зобов`язані зробити обстеження, щоб Ваша декларація «працювала», а не отримала статус «неактивна» або «неверифікована»…

Пацієнт, який має укладену декларацію з сімейним лікарем/педіатром/терапевтом (далі лікар первинної медичної допомоги) повинен ОБОВ’ЯЗКОВО звернутися до лікаря 1 РАЗ НА КАЛЕНДАРНИЙ РІК!

Новонароджена дитина – до 1 року повинна бути на прийомі у лікаря не менше 10 разів за календарний рік. З 1 року до 2 років ­ не менше 2 разів за календарний рік. З 2 до 18 років  ­не менше 1 разу за календарний рік. Коли дитина досягла віку 14 років і отримала id­картку ­ свідоцтво про народження дитини автоматично перестає діяти в медичній інформаційній системі і декларація отримує статус «неверифіковано», тому потрібно звернутися до лікаря з яким укладена декларація і внести зміни в декларацію вже на діючий документ, що посвідчує особу.

Якщо у дитини укладена декларація з педіатром, а не з сімейним лікарем, при досягненні дитини повноліття ­ декларація автоматично буде розірвана оскільки лікар­педіатр веде виключно дітей до 18 років, а якщо у дитини укладена декларація з сімейним лікарем ­ декларація при досягненні повноліття не розривається.

Піклування про здоров`я починається з профілактики. Сьогодні кожен пацієнт  може безкоштовно пройти прфілактичні обстеження (скринінги), які допомагають вчасно виявити  захворювання  ­ ще до появи симптомів, а саме: СКРИНІНГ РАКУ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ,  СКРИНІНГ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ, КОЛОРЕКТАЛЬНИЙ СКРИНІНГ, ДЕНСИТОМЕТРІЯ.

Пацієнти старше 14 років можуть безкоштовно пройти тестування у лікаря, з яким укладена декларація, на 4 інфекції (ВІЛ, гепатит В, гепатит С, RW (сифіліс) тільки за призначенням лікаря /послуга безкоштовна/.

Ризик гіпертонії розвивається у чоловіків старше 40 років, а у жінок старше 50 років, тому пацієнти, які мають укладену декларацію з лікарем проходять обстеження на загальний холестерин 1 раз на 2 календарні роки у лікаря з яким укладена декларація та обстеження на цукор 1 раз на календарний рік.

І ще раз про електронні  направлення. Електронне направлення – обов’язкова умова для отримання безоплатних планових консультацій вузьких спеціалістів, аналізів, інструментальних обстежень та реабілітаційних послуг.

