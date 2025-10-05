5 жовтня – День Учителя. Це свято об`єднує всіх!

У 20252026
навчальному році у закладах освіти Сновської міської ради працює майже 500
працівників, із них 270 педагогічних
працівників.
До Дня
працівників освіти Управління освіти,сім`ї, молоді та спорту Сновської міської ради вшанувало педагогів та
працівників освітніх закладів за їхній вагомий внесок у розвиток освітнього
процесу, професійну майстерність і відданість своїй справі нагородженням:
Почесною грамотою Сновської
міської ради: Бишу Яну Володимирівну – заступника директора з
навчальновиховної роботи Сновського ліцею №1 Сновської міської ради
Корюківського району Чернігівської області; Логвиненко Лідію Григорівну
директора Новоборовицького ліцею
Сновської міської ради
Корюківського району Чернігівської
області; Мороз Катерину Анатоліївну практичного психолога Сновської початкової
школи Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області;
Довгаль Надію Леонідівну економіста
Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського
району Чернігівської області.
Подякою
Сновської міської ради: Ісакова Димитрія Вікторовича –заступника директора з
господарської роботи Сновського ліцею №1
Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області; Мінченко
Тетяну Миколаївну – учителя географії Сновського ліцею №3 Сновської міської
ради Корюківського району Чернігівської області; Капустіну Катерину
Володимирівну заступника директора з навчальновиховної роботи Петрівського
ліцею Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області.
Грамотою Управління освіти, сім’ї,
молоді та спорту Сновської міської ради
наступних працівників закладів освіти: Корінь Тетяну
Леонідівну, вчителя образотворчого мистецтва Сновського ліцею №1; Аникієнко
Ірину Вячеславівну, заступника директора з навчальновиховної роботи Сновського
ліцею №1; Лябу Софію Олександрівну, педагогаорганізатора Сновського ліцею №1;
Ворушило Оксану Миколаївну, вчителя початкових класів Сновського ліцею №1;
Дейнека Ігоря Валентиновича, вчителя географії Сновського ліцею №1; Данильченко
Наталію Вікторівну, вчителя української мови Сновського ліцею №1; Лапицьку Інну
Іванівну, вчителя початкових класів Сновського ліцею №1; Терещенка Олександра
Миколайовича, вчителя фізичної культури Сновського ліцею №1; Донець Тетяну
Олександрівну, вчителя інформатики Сновського ліцею №1; Куриліну Наталію
Миколаївну, психолога Сновського ліцею №1; Деркач Валентину Вікторівну, вчителя
початкових класів Сновського ліцею №1; Талаш Тетяну Володимирівну, вчителя трудового
навчання Сновського ліцею №3; Савосту Ларису Павлівну, головного бухгалтера
Сновського ліцею №3; Владимірця Олександра Васильовича, сторожа Сновського
ліцею №3;Бардакова Володимира Миколайовича, завідувача господарства
Новоборовицького ліцею; Щербину Наталію Валеріївну, вчителя трудового навчання
Новоборовицького ліцею; Масленок Ірину Володимирівну, заступника директора з
навчальновиховної роботи Великощимельської гімназії; Руденок Валентину
Петрівну, кухаря дошкільного підрозділу Великощимельської гімназії; Ященко
Ольгу Василівну, помічника вихователя дошкільного підрозділу Великощимельської
гімназії; Хоменко Ганну Миколаївну, вчителя хімії та біології Кучинівського
ліцею;Личуху Валентину Дмитрівну, бібліотекаря Кучинівського ліцею; Насінник Тетяну
Іванівну, прибиральницю службових приміщень Кучинівського ліцею; Савосту
Наталію Іванівну, кухаря Сновської початкової школи; Литвин Світлану
Вікторівну, вчителя початкових класів Сновської початкової школи; Бебех Галину
Іванівну, директора Тихоновицького ліцею; Комісаренко Світлану Дмитрівну,
вчителя хімії Тихоновицького ліцею; Ромащенко Наталію Миколаївну, вчителя
математики Тихоновицького ліцею; Клименко Аллу Вікторівну, вчителя фізики
Тихоновицького ліцею; Гайдук Ірину Юріївну, керівника гуртка Сновського центру
позашкільної освіти;Терещенко Олену Володимирівну, керівника гуртка Сновського
центру позашкільної освіти; Комісаренко Оксану Олегівну, керівника гуртка
Сновського центру позашкільної освіти; Рум’янцева Володимира Миколайовича,
керівника гуртка Сновського центу позашкільної освіти; Ісаченко Наталію
Іванівну, керівника гуртка Сновського центру позашкільної освіти; Свириденко
Олену Валеріївну, керівника гуртка Сновського центру позашкільної освіти;
Бредюк Наталію Леонідівну, керівника гуртка Сновського центру позашкільної
освіти; Осипенко Раїсу Іванівну, вчителя фізики та математики Сновського ліцею
№ 2; Тітенко Маргариту В’ячеславівну, вчителя інформатики Сновського ліцею № 2;
Циганок Ольгу Петрівну, асистента вчителя Сновського ліцею №2; Крапивну Любов
Михайлівну, вчителя початкових класів Сновського ліцею №2; Шерело Максима
Миколайовича, вчителя фізичної культури Рогізківського ліцею; Насінник Ірину
Олександрівну, вчителя початкових класів Рогізківського ліцею; Капусту Анну
Андріївну, педагога –організатора Рогізківського ліцею; Довбиш Марину
Михайлівну, супроводжуючу дітей в шкільному автобусі Рогізківського ліцею;
Кириєнко Ніну Григорівну, кухаря шкільної їдальні Рогізківського ліцею.
На
нашій світлині – маленький, старенький, але такий ошатний і теплий своїм
наповненням Тихоновецький ліцей та його неспокійна і дуже авторитетна
директорка Галина Іванівна Бебех. Їй,
педагогу з багаторічним стажем, якось вдається на зовсім близькій відстані від
кордону, разом зі згуртованим колективом однодумців, тримати на плаву увесь
нинішній навчальний процес з його колізіями, форсмажорами, вирішувати низку
господарських питань і залишатися тією наснажуючою серцевиною, яка живить
інших, запалює на оптимізм і віру в прийдешні добрі зміни. Щастя їй і всім освітянам
Сновщини!
