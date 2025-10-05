вторник, 7 октября 2025 г.

5 жовтня – День Учителя. Це свято об`єднує всіх!

 

У 2025­2026 навчальному році у закладах освіти Сновської міської ради працює майже 500 працівників, із них  270 педагогічних працівників.

До Дня працівників освіти Управління освіти,сім`ї, молоді та спорту  Сновської міської ради вшанувало педагогів та працівників освітніх закладів за їхній вагомий внесок у розвиток освітнього процесу, професійну майстерність і відданість своїй справі нагородженням:



Почесною грамотою Сновської міської ради: Бишу Яну Володимирівну – заступника директора з навчально­виховної роботи Сновського ліцею №1 Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області; Логвиненко Лідію Григорівну ­ директора Новоборовицького ліцею  Сновської міської ради  Корюківського  району Чернігівської області; Мороз Катерину Анатоліївну­ практичного психолога Сновської початкової школи Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області; Довгаль  Надію Леонідівну ­економіста Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області.

Подякою  Сновської міської ради: Ісакова Димитрія Вікторовича –заступника директора з господарської роботи  Сновського ліцею №1 Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області; Мінченко Тетяну Миколаївну – учителя географії Сновського ліцею №3 Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області; Капустіну Катерину Володимирівну ­ заступника директора з навчально­виховної роботи Петрівського ліцею Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області.

Грамотою Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради  наступних працівників закладів освіти: Корінь Тетяну Леонідівну, вчителя образотворчого мистецтва Сновського ліцею №1; Аникієнко Ірину Вячеславівну, заступника директора з навчально­виховної роботи Сновського ліцею №1; Лябу Софію Олександрівну, педагога­організатора Сновського ліцею №1; Ворушило Оксану Миколаївну, вчителя початкових класів Сновського ліцею №1; Дейнека Ігоря Валентиновича, вчителя географії Сновського ліцею №1; Данильченко Наталію Вікторівну, вчителя української мови Сновського ліцею №1; Лапицьку Інну Іванівну, вчителя початкових класів Сновського ліцею №1; Терещенка Олександра Миколайовича, вчителя фізичної культури Сновського ліцею №1; Донець Тетяну Олександрівну, вчителя інформатики Сновського ліцею №1; Куриліну Наталію Миколаївну, психолога Сновського ліцею №1; Деркач Валентину Вікторівну, вчителя початкових класів Сновського ліцею №1; Талаш Тетяну Володимирівну, вчителя трудового навчання Сновського ліцею №3; Савосту Ларису Павлівну, головного бухгалтера Сновського ліцею №3; Владимірця Олександра Васильовича, сторожа Сновського ліцею №3;Бардакова Володимира Миколайовича, завідувача господарства Новоборовицького ліцею; Щербину Наталію Валеріївну, вчителя трудового навчання Новоборовицького ліцею; Масленок Ірину Володимирівну, заступника директора з навчально­виховної роботи Великощимельської гімназії; Руденок Валентину Петрівну, кухаря дошкільного підрозділу Великощимельської гімназії; Ященко Ольгу Василівну, помічника вихователя дошкільного підрозділу Великощимельської гімназії; Хоменко Ганну Миколаївну, вчителя хімії та біології Кучинівського ліцею;Личуху Валентину Дмитрівну, бібліотекаря Кучинівського ліцею; Насінник Тетяну Іванівну, прибиральницю службових приміщень Кучинівського ліцею; Савосту Наталію Іванівну, кухаря Сновської початкової школи; Литвин Світлану Вікторівну, вчителя початкових класів Сновської початкової школи; Бебех Галину Іванівну, директора Тихоновицького ліцею; Комісаренко Світлану Дмитрівну, вчителя хімії Тихоновицького ліцею; Ромащенко Наталію Миколаївну, вчителя математики Тихоновицького ліцею; Клименко Аллу Вікторівну, вчителя фізики Тихоновицького ліцею; Гайдук Ірину Юріївну, керівника гуртка Сновського центру позашкільної освіти;Терещенко Олену Володимирівну, керівника гуртка Сновського центру позашкільної освіти; Комісаренко Оксану Олегівну, керівника гуртка Сновського центру позашкільної освіти; Рум’янцева Володимира Миколайовича, керівника гуртка Сновського центу позашкільної освіти; Ісаченко Наталію Іванівну, керівника гуртка Сновського центру позашкільної освіти; Свириденко Олену Валеріївну, керівника гуртка Сновського центру позашкільної освіти; Бредюк Наталію Леонідівну, керівника гуртка Сновського центру позашкільної освіти; Осипенко Раїсу Іванівну, вчителя фізики та математики Сновського ліцею № 2; Тітенко Маргариту В’ячеславівну, вчителя інформатики Сновського ліцею № 2; Циганок Ольгу Петрівну, асистента вчителя Сновського ліцею №2; Крапивну Любов Михайлівну, вчителя початкових класів Сновського ліцею №2; Шерело Максима Миколайовича, вчителя фізичної культури Рогізківського ліцею; Насінник Ірину Олександрівну, вчителя початкових класів Рогізківського ліцею; Капусту Анну Андріївну, педагога –організатора Рогізківського ліцею; Довбиш Марину Михайлівну, супроводжуючу дітей в шкільному автобусі Рогізківського ліцею; Кириєнко Ніну Григорівну, кухаря шкільної їдальні Рогізківського ліцею.



На нашій світлині – маленький, старенький, але такий ошатний і теплий своїм наповненням Тихоновецький ліцей та його неспокійна і дуже авторитетна директорка Галина  Іванівна Бебех. Їй, педагогу з багаторічним стажем, якось вдається на зовсім близькій відстані від кордону, разом зі згуртованим колективом однодумців, тримати на плаву увесь нинішній навчальний процес з його колізіями, форс­мажорами, вирішувати низку господарських питань і залишатися тією наснажуючою серцевиною, яка живить інших, запалює на оптимізм і віру в прийдешні добрі зміни. Щастя їй і всім освітянам Сновщини!

