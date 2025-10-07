Військова служба за контрактом – почесна і необхідна

Другий відділ Корюківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки здійснює відбір кандидатів на військову службу за контрактом до Збройних Сил України.
Основна
перевага служби за контрактом — можливість самостійного вибору підрозділу та
місця проходження військової служби з обранням відповідної військовооблікової
спеціальності.
Додаткові
гарантії у разі підписання контракту: при підписанні першого контракту зі
Збройними Силами України військовослужбовці отримують одноразову допомогу,
розмір якої становить від 24 224 до 30 280 гривень в залежності від звання.
За рішенням
сесії Сновської міської ради з липня 2025 року
жителям нашої громади, які прийняті на військову службу за контрактом за
направленням другого відділу Корюківського РТЦК та СП, виділяється матеріальна
допомога в сумі 20 тисяч гривень одноразово.
Отримання компенсації за піднайом житла; з 1 січня розмір
компенсації становить: у Києві — 4560 гривень на місяць;
в обласних центрах — 3420 гривень на місяць; в інших
населених пунктах — 2280 гривень на місяць.
Підйомна грошова допомога в розмірі місячного
грошового забезпечення при переїзді на нове місце служби та розмірі 50% місячного грошового забезпечення
на кожного члена сім’ї, який переїхав з ним на нове місце служби.
Під час дії
воєнного стану контракт можуть підписати особи віком від 18 років та понад 60
років, які придатні до служби за станом здоров’я. Якщо особа віком від 60 років
приймається на військову службу за контрактом необхідні лист (письмова згода)
командира військової частини на укладення контракту, який надається виключно після погодження кандидата
Генеральним штабом ЗСУ.
Для
підписання контракту необхідно пройти медичне обстеження та
професійнопсихологічний відбір.
Строки
контракту для рядового складу складає до 3 років, сержантського та
старшинського складу від 3 до 5 років, для офіцерського від 5 до 10 років, але
за умови воєнного стану служба за контрактом автоматично продовжується і
триватиме до завершення військового стану, оголошення демобілізації або доки не
з’являться чинники, які дозволятимуть звільнитися.
Для громадян віком від 18 до 25 років, які
приймаються на військову службу за контрактом та громадян, які здобули медичну
або психологічну освіту і приймаються на військову службу за контрактом на
посади за медичними, психологічними напрямами діяльності строки контракту
становлять 1 рік.
За довідками
звертайтеся до відділення рекрутингу і комплектування другого відділу
Корюківського РТЦК та СП за тел. (04654)21844, (063)1036500, (068)0930233,
(068)0767818, (098)4419395.
Комментариев нет:
Отправить комментарий