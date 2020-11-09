Фонд компенсував період догляду за хворими дітьми для 150 тис. українців

Упродовж 9 місяців 2020 року понад 150 тисяч застрахованих осіб звернулись до Фонду соціального страхування України за допомогами в разі потреби догляду за хворим членом сім’ї, у тому числі, за хворими дітьми до 14 років. Фонд компенсував їм втрачений за період здійснення догляду заробіток на загальну суму 452,7 мільйона гривень.
Фінансування
такої допомоги здійснюється ФССУ, починаючи з першого дня і за весь час
догляду. Середньоденний розмір виплат склав за підсумками трьох кварталів 305,3
гривні, що на 20,2% більше, ніж за той же період 2019 року.
Надання допомоги з тимчасової
непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років здійснюється за
весь період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не
більше 14 календарних днів. А в разі стаціонарного лікування – за весь час перебування
застрахованої особи в стаціонарі разом із хворою дитиною.
Допомога по тимчасовій непрацездатності
по догляду за хворим членом сім’ї виплачується не більш як за три календарні дні,
а у виняткових випадках, з урахуванням тяжкості хвороби та побутових обставин, –
не більш ніж за сім календарних днів.
Розмір допомоги залежить від
тривалості страхового стажу та складає від 50% середньої заробітної плати (якщо
стаж не перевищує 3 років) і до 100% (якщо стаж – понад 8 років).
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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