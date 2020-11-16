Кількість оплачуваних Фондом лікарняних зросла на 48,9% за один місяць

Фонд соціального
страхування України фіксує значне зростання кількості листків непрацездатності,
що надаються на оплату до ФССУ.
Динаміка збільшення числа лікарняних і днів непрацездатності застрахованих осіб спостерігається з початку осені. Відповідно зростають видатки Фонду на фінансування допомог по тимчасовій втраті працездатності.
За оперативними
даними у жовтні поточного року кількість лікарняних листків у порівнянні з
вереснем збільшилась на 48,9%, на 35,4% зросла кількість днів непрацездатності,
сума витрат зросла на 38,7% або на 334,7 млн грн.
Ріст числа
листків і днів непрацездатності пов'язаний із сезонним підвищенням
захворюваності на респіраторні хвороби, збільшенням потреби у догляді за
хворими дітьми, ізоляцією від COVID-19 контактних осіб, а також безпосереднім
захворюванням українських працівників на коронавірусну хворобу.
Темпи зростання
кількості листків по тимчасовій непрацездатності є найбільшими в регіонах, у
яких обласні центри віднесено до «червоного» та «помаранчевого» рівнів
епідемічної небезпеки за результатами засідання Державної комісії ТЕБ та НС.
Так, у Сумській
області збільшення лікарняних у жовтні порівняно з вереснем склало 90,8%, у Тернопільській
області – 87,9%, Миколаївській області – 83,3%, Вінницькій області – 80,4%,
Полтавській області – 72,6%, Харківській області – 66,1%, Черкаській області –
63%, Рівненській області – 62,2%.
Нагадаємо,
упродовж жовтня ФССУ прийняв на оплату понад 396 тис. листків непрацездатності.
Загальна сума склала 1,2 мільярда гривень. Щоденна інформація щодо стану
фінансування Фондом матеріального забезпечення у розрізі статей видатків
оновлюється на телеграм-каналі ФССУ: https://t.me/socialfund.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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