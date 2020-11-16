Підставою для страхових виплат медичним працівникам та членам їх сімей є акт розслідування захворювання

Фонд соціального страхування України реалізує державне завдання та активно здійснює соціальний захист застрахованих осіб, у тому числі медичних працівників, які постраждали внаслідок захворювання коронавірусною хворобою COVID-19 під час виконання професійних обов’язків.
Медичні
працівники, які захворіли на гостру респіраторну хворобу COVID-19 під час
виконання професійних обов’язків, або члени сімей таких медичних працівників у
випадку їх смерті, мають право на страхові виплати, передбачені Законом України
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та Законом України
«Про захист населення від інфекційних хвороб» після
визнання захворювання пов’язаним з виробництвом.
Документом
для отримання страхових виплат є акт розслідування гострого професійного
захворювання, пов’язаного
з виробництвом, за формою, встановленою Порядком розслідування
та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві
(постанова КМУ від 17.04.2019 № 337). Цей акт складається комісією із
розслідування, що створюється територіальними органами Держпраці (у випадку
смерті) та роботодавцем (в інших випадках).
Акт
складається виключно на підставі епідеміологічного розслідування випадку
інфікування медпрацівника та висновку профпатолога щодо встановлення діагнозу,
пов’язаного із COVID-19.
Зазначене
епідеміологічне розслідування, у якому чітко визначаються обставини, час та
джерело інфікування, проводиться установами або відповідними посадовими
особами, підпорядкованими Міністерству охорони здоров’я України.
Якщо комісією
встановлено, що інфікування працівника сталося під час виконання професійних
обов’язків, то гостре професійне захворювання визнається пов’язаним з
виробництвом і за результатами розслідування складається акт розслідування
гострого професійного захворювання за формою Н-1/П. У разі встановлення, що
інфікування працівника не пов’язано з виконанням ним професійних обов’язків (у
побуті, під час відпустки тощо), то дане захворювання визнається не пов’язаним
з виробництвом і на нього складається акт за формою Н-1/НП.
Фонд соціального
страхування України керується чіткими вимогами законодавства та має право
здійснювати страхові виплати виключно після належного оформлення вищезазначених
документів з відповідними висновками і не впливає на процедуру розслідування та
встановлення підстав для виплат.
Зазначимо,
Фондом було здійснено фінансування одноразових допомог за кошти державного
бюджету родинам медиків, які померли внаслідок гострого професійного
захворювання, на суму 33,11 млн грн. Одноразових допомог відповідно до
загальнообов’язкового державного соцстрахування – на суму 4,74 млн грн. Також з
початку пандемії ФССУ прийняв на оплату лікарняні листки на суму майже 4,8
мільйона гривень для компенсації втраченого заробітку медикам, які захворіли на
COVID-19 внаслідок виконання професійних обов’язків. Крім того, для понад 8
тисяч медиків Фонд компенсував 100% втраченого заробітку за час ізоляції від
COVID-19 на суму більше 14 млн гривень.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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