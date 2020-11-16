Сімнадцятого листопада молодь відзначає одне зі своїх найулюбленіших свят - День студента. Безтурботність, розваги, друзі, веселі компанії, цікаві заходи – все це асоціюється у нас із найкращою порою в житті кожної людини – студентськими роками.
Про що мріють сучасні студенти, як ставляться до дистанційного навчання та що вважають найкращим у студентські роки, «Промінь» поцікавився у студентів Сновського вищого професійного училища лісового господарства.
Віталіна Пономаренко, навчається на 3 курсі за спеціальністю «Кухар- кондитер»:
– Найголовніша моя мрія – працевлаштуватися після закінчення училища. І не просто абикуди, а знайти роботу за спеціальністю, оскільки саме кулінарії я хочу присвятити своє майбутнє і головне знайти роботу у нашій країні. Бо їхати за кордон, як зараз доводиться більшості молоді, дуже не хочеться. Також мрію, щоб нарешті у країні запанував довгоочікуваний мир.
До дистанційного навчання ставлюся негативно. Сама я з невеличкого села, де не те, що Інтернет ловить погано, а й мобільний зв`язок. Через це, особисто у мене, виникають труднощі, адже потрібно вчасно виходити на зв`язок з учителем та надсилати свої роботи, які інколи ну дуже важко завантажити. Багато матеріалу дається на самостійне опрацювання, це також не дуже зручно. Хочеться, щоб таке навчання швидше закінчилося і ми знову мали змогу повернутися в училище, побачити своїх друзів. Саме час, проведений з ними, я і вважаю найкращим у студентстві.
Павло Висоцький, 1 курс, «Лісове господарство»:
– Найкраще у студентські роки – зустрічі із людьми, які залишаються тобі друзями та товаришами назавжди. Особливо це стосується життя у гуртожитку. Сусіди по кімнаті, з якими ти перебуваєш двадцять чотири години на добу, дуже часто стають не просто друзями, а частиною життя.
Щодо дистанційного навчання, то воно має і свої плюси, для мене – це перебування вдома, і мінуси (сидячи за монітором, не можна отримати всю необхідну базу знань, в Інтернеті інколи важко знайти потрібну інформацію, а також немає зворотного зв’язку з учителем, який відбувається на заняттях).
Мрію я, перш за все, щоб обрана мною професія була затребуваною та приносила задоволення у майбутньому. Для мене найголовніше, як би це банально не звучало, щоб робота була до душі і щоранку я поспішав би на неї із задоволенням, а не з почуттям гнітючості та поганим настроєм.
Дмитро Семак, 1 курс, «Технік-технолог з харчових технологій»:
– На даний момент я мрію про те, щоб успішно закінчити своє навчання, а також про економічний розвиток у нашому місті та в країні в цілому, стабільний та високий заробіток, достойний рівень працевлаштування. Але якщо взяти глобальну мрію, то хочеться, щоб закінчилась пандемія COVID-19, щоб мати змогу скоріше подорожувати Україною.
На мою думку, найкращим в студентські роки є те, що ти навчаєшся та пізнаєш щось нове. Також це нові знайомства, ну і, звичайно, це відпочинок з твоїми друзями та однокурсниками.
Моє ставлення до дистанційної форми навчання більше позитивне, ніж негативне. По-перше, є можливість приділити більше часу для своєї сім`ї та для самого себе. Зайнятися тими справами, які відклав на потім. По-друге, це дозволяє звузити свою увагу на найважливіших спецдисциплінах. Але і в такій формі навчання є свої мінуси. Один із них – велика кількість теоретичних матеріалів, які даються для самоопрацювання, а також – брак практичних занять та соціального контакту з однокурсниками та викладачами.
Діана Рубан, 3 курс, спеціальність «Кухар-кондитер»:
– Мрію про високооплачувану роботу, про можливість у подальшому забезпечувати себе та свою родину. Хочу, щоб нарешті закінчилася пандемія коронавірусу не лише в Україні, але й у всьому світі. Тоді ми нарешті зможемо закінчити дистанційне навчання, яке особисто мені дуже не подобається. Постійно сидіти вдома, не бачити своїх одногрупників, друзів та вчителів дуже складно. Одна справа – поспілкуватися з учителем наживо, запитати незрозумілі моменти та розібрати їх, зовсім інша – отримати завдання та самотужки їх виконувати.
Найкраще у житті кожного студента – це сам період студентства, це молодість, час, проведений із друзями, це нові знання, нові знайомства та емоції, які можна отримати лише на навчанні.
Іван Погорєлов, 3 курс, спеціальність «Верстатник деревообробних верстатів, столяр»:
– Я мрію про спокійне, стабільне життя в майбутньому, про власний будинок та власний цех, адже недаремно обрав саме таку спеціальність.
До дистанційного навчання ставлюся тільки позитивно. Я вважаю себе досить відповідальним студентом, тому всі завдання та справи виконую вчасно. Теми для самостійного опрацювання також даються легко. Натомість більше часу я можу приділяти для спілкуванню з родиною та домашніх справ, на які постійно не вистачало часу.
Найкраще у студентстві – сам процес навчання, робота на хорошому обладнанні, спілкування з розумними, досвідченими викладачами, нові знайомства та цікаві зустрічі.
Тетяна ЛИТВИН
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