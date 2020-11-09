Потерпілі на виробництві отримали 793 млн грн щомісячних страхових виплат за жовтень

Щомісяця потерпілі внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, а також члени їх родин у разі смерті потерпілих отримують від Фонду соціального страхування України страхові виплати, які повністю або частково компенсують їм втрачений через стійку непрацездатність, інвалідність заробіток.
Учора,
02 листопада, ФССУ профінансував 792,79 мільйона гривень таких страхових виплат
за жовтень, виплати отримали майже 203 тисячі осіб.
Право
на виплату настає з дня визначення МСЕК стійкої втрати професійної
працездатності. Розмір щомісячної страхової виплати встановлюється відповідно
до ступеня втрати працездатності та середньомісячної заробітної плати
потерпілого перед настанням страхового випадку. При цьому, максимальний розмір
щомісячної страхової виплати не повинен перевищувати 10 розмірів прожиткового
мінімуму. Мінімальний розмір призначеної щомісячної страхової виплати
потерпілому у перерахунку на 100% втрати професійної працездатності не може
бути меншим за прожитковий мінімум.
Нагадаємо,
середній розмір щомісячної страхової виплати від Фонду склав за підсумками
трьох кварталів 3 801 гривню.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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