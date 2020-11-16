Нехай квітне наша мова!

Дев`ятого листопада в Україні щороку відзначається День української писемності та мови. Передусім, це свято для тих, хто любить, поважає та не цурається своєї рідної мови.
У Сновській гімназії дев’яте листопада – особливий день. День, коли вся шкільна родина на чолі з вчительками української мови та літератури Іриною Пилипчук, Надією Чуліндою, Світланою Водоп’ян та Оленою Кримською збирається разом, аби сказати теплі слова про рідну українську мову.
Учні Сновської гімназії за написанням ХХ ювілейного радіодиктанту Всеукраїнської єдності.
Вчитель української мови Олена Кримська.
Зокрема, Олена Кримська завжди намагається зробити для своїх учнів цей день не лише пізнавальним, але й цікавим та веселим. Це і не дивно, адже вчителює жінка вже 20 років, за які жодного разу не пошкодувала про обрану професію. Діти для неї – справжнє щастя. Саме вони надихають її, роблять робочий день позитивним та непередбачуваним.
– Традиційно 9 листопада наша школа долучається до написання Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності, - розповідає Олена Вікторівна. –У прямому ефірі Суспільного акторка Римма Зюбіна читала текст радіодиктанту, який створив письменник і видавець Іван Малкович. Цього року диктант мав назву «Виклики книжкової ери». Зазвичай у нас його пишуть учні 9 класів та решта бажаючих. Після написання диктанту учні відзначили, що текст був непростим, та ,незважаючи на всі складнощі, вони завжди із задоволенням перевіряють свої знання таким способом.
Окрім диктанту, у гімназії щороку проводяться інформаційні хвилинки по класах, вікторини та різноманітні заходи. Відбувається і конкурс декламаторів українського слова, де діти читають поезію українських письменників. Найголовніше – аби діти запам’ятали цю дату та розуміли про її значимість, про те, що свою рідну мову потрібно плекати, берегти та любити.
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