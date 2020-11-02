У Іванівці вибори пройшли без порушень

У Іванівці вибори проходили у приміщенні сільської ради. Там мали змогу проголосувати жителі трьох сіл: Софіївки, Глибокого Рогу та, власне, Іванівки.
Хоч на підлозі приміщення і була розмітка про встановлення необхідної дистанції між людьми, сільчани виявилися відповідальними і заходили голосувати по одному, чекаючи своєї черги на свіжому повітрі біля сільської ради. На вході людям вимірювали температуру, самі ж члени комісії були у захисних рукавичках та масках. Виборці також заходили до дільниці з дотриманням маскового режиму. Більшість пришла голосувати із власною ручкою.
Станіслав Пушкар проводить опитування від президента України.
Загалом у списку налічувалося 172 виборці, проте на дільниці цього дня з’явилася тільки 61 людина. Навіть із восьми сільчан, які мають голосувати вдома, обирати майбутнього мера та депутатів виявила бажання лише половина.
Безперечним лідером на цій виборчій дільниці стала партія «Рідний дім», нижче у рейтингу – «Наш край» та Радикальна партія.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
Комментариев нет:
Отправка комментария