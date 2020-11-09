Верховна Рада відновила фінансування доглядів, одноразових допомог, реабілітації працюючих і санаторно-курортного лікування потерпілих за кошти ФССУ

Сьогодні, 03 листопада, Верховна Рада України усунула обмеження щодо фінансування Фондом соціального страхування України у період дії карантину:
●
одноразових страхових виплат у разі стійкої втрати працездатності або смерті
працівника;
●
спеціальних медичних та постійних сторонніх доглядів, побутового обслуговування,
зокрема, для осіб з інвалідністю;
● ліків
і виробів медичного призначення для потерпілих на виробництві;
●
санаторно-курортного лікування потерпілих, осіб з інвалідністю;
●
реабілітаційного лікування працюючих після перенесених захворювань і травм.
Таке
рішення Парламент прийняв сьогодні на своєму засіданні, за відповідний проект
закону «Про внесення змін до розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про
внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» у
другому читанні та в цілому проголосували 295 народних депутатів.
Нагадаємо,
на вимогу Закону України від 13.04.2020 № 553-ІХ, з 18 квітня 2020 року Фонд
призупиняв фінансування наведених статтей видатків.
Прийнятий
Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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