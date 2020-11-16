Порядок спадкування земельну ділянку (пай)

В умовах сьогодення та
впровадження ринку землі особливого значення в Україні набуває земля.
Одна із підстав набуття
права власності, зокрема, на землю, інші права на неї, відбувається в порядку
спадкування.
Відповідно до статті 1216 ЦК України cпадкуванням є перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). Стаття 1217 вищевказаного кодексу передбачає порядок спадкування, який здійснюється за заповітом або за законом.
Відповідно
до положень статті 1218 ЦК України до
складу спадщини входять усі права та обов`язки, що належати спадкодавцеві на
момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.
Статтею 1236 ЦК України передбачено,
що заповідач має право охопити заповітом права та обов`язки, які йому належать
на момент складення заповіту, а також ті права та обов`язки, які можуть йому
належати у майбутньому. Як відомо, заповітом є особисте
розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті.
У
разі відсутності заповіту, визнання його недійсним, неприйняття спадщини або
відмови від її прийняття спадкоємцями за заповітом, а також у разі неохоплення
заповітом усієї спадщини, здійснюється спадкування за законом. Спадкоємці за
законом поділяються на декілька черг і кожна з них успадковує майно лише у
разі, якщо попередня черга його не успадкувала.
Для того, щоб оформити право власності на земельну
ділянку у порядку спадкування як за законом так і за заповітом, спадкоємцю
необхідно здійснити наступні дії:
По перше
Подати
нотаріусу заяву про прийняття спадщини. Така заява подається особисто нотаріусу
за місцем відкриття спадщини.
Місцем
відкриття спадщини вважається останнє місце проживання померлого. Якщо таке
місце проживання невідоме, місцем відкриття спадщини є місцезнаходження
нерухомого майна або основної його частини.
Слід зазначити: Цивільний
кодекс України встановлює шестимісячний строк для подання заяви про прийняття
спадщини. Такий строк обраховується з дня смерті спадкодавця або з дня, з якого
вона оголошується померлою. Часто трапляються випадки, коли спадкоємці
пропускають зазначений шестимісячний строк. У таких випадках цей строк може
бути поновлений судом.
Якщо
земельний пай знаходиться у сільській місцевості, то Ви можете скористатися
положенням законодавства, відповідно до якого заяви про прийняття спадщини
подаються спадкоємцем особисто посадовій особі органу місцевого
самоврядування за місцем відкриття
спадщини у письмовій формі.
Окрім
зазначеної заяви, нотаріусу подають:
а)
правовстановлюючий документ на земельну ділянку;
б)
свідоцтво про смерть спадкодавця;
в)
паспорт спадкоємця та реєстраційний номер облікової картки платника податків;
г)
довідка органу місцевого самоврядування про останнє місце проживання померлого
для підтвердження місця відкриття спадщини
яку можна отримати в органі
місцевого самоврядування;
д)
заповіт або документи що підтверджують факт родинних відносин спадкоємця з
спадкодавцем.
По друге:
Дізнайтесь,
чи внесені відомості про земельну ділянку до Державного земельного кадастру, чи
є у наявності документи, що підтверджують право власності померлого на земельну
ділянку, чи присвоєний земельній ділянці кадастровий номер.
Є
випадки коли державний акт на ім’я померлого виданий, але кадастровий номер
земельній ділянці не присвоєний. В таких
випадках треба замовити у землевпорядної організації виготовлення технічної
документації з відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
Після
виготовлення технічної документації на земельну ділянку Вам слід ініціювати
процедуру державної реєстрації земельної ділянки у Державному земельному
кадастрі та у результаті – отримати Витяг із Державного земельного кадастру про
земельну ділянку. Для цього слід звернутись до територіального органу
Держгеокадастру.
По третє:
Після
спливу 6 місячного строку з дня смерті спадкодавця, Вам необхідно звернутись до
нотаріуса, якому було подано заяву про прийняття спадщини. Нотаріус на підставі
технічної документації та Витягу з Державного земельного кадастру про земельну
ділянку зареєструє Ваше право власності у Державному реєстрі речових прав на
нерухоме майно та видасть свідоцтво про право на спадкове майно. З цього
моменту Ви є повноправним власником успадкованої земельної ділянки.
Зазначимо, що в силу п. п. 174.2.1 Податкового кодексу України
об’єкти спадщини, що успадковується членами сім’ї спадкодавця першого та другого
ступеня споріднення, оподатковуються за нульовою ставкою.
Нагадуємо, що правова допомога надається Сновським
бюро правової допомоги з 9-00 год. до 18-00 год. з понеділка по п'ятницю за
адресою: м. Сновськ, вул. Миру 51а, тел.: (0254) 2-13-48.
Також за правовою допомогою звертайтесь до Менського
місцевого центру з надання БВПД з 8-00 год. до 17-00 год. за адресою: м. Мена,
вул. Титаренка С., 6-А, тел.: (0244) 3-30-01.
Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової
допомоги: 0-800-213-103.
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