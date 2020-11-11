Шукаємо рідних солдата

Шановні сновчани, прошу допомогти розшукати рідних та близьких нашого земляка, військовослужбовця Музиченка Дмитра Антоновича 1920 року народження, який загинув в полоні 28 травня1944 року.
Серед архівних матеріалів вдалось знайти особисту картку військовополоненого, в якій збереглась фотографія Дмитра Антоновича, деякі його особисті дані.
Як зазначено в картці: Музиченко Дмитро Антонович народився 13.11.1920 року в м.Сновськ, проходив строкову військову службу в 459 артилерійському полку 125 стрілецької дивізії. Потрапив в полон 28.07.1941 року поблизу міста Тарту, Естонія. З вересня 1942 року зарахований до команди військовополонених, що обслуговувала військовий танковий склад на околиці селища Кёнігсборн.
28.05.1944 року ВПС США нанесли повітряний удар по військових об’єктах нацистської Німеччини. Під час цього удару загинуло 57 радянських військовополонених, що обслуговували танковий склад в Кёнігсборні, серед яких був і Музиченко Д.А. Загиблих військовополонених німці поховали в окремих могилах в сусідньому містечку Бідеріц, на могилах зазначивши лише номер поховання. Після завершення війни поховання перенесли до військового цвинтаря в м.Бург (земля Саксонія-Анхальт (Burg, Sachsen-Anhalt). Під час перепоховання особисті дані взагалі загубились.
Довгий час пошуковці з різних країн та родичі цих військовополонених шукали місце їхнього поховання. Незважаючи на складність цих пошуків, все ж вдалось віднайти місце поховання 57 радянських військовополонених. У 2014 році на меморіалі встановлено плити з прізвищами похованих.
На сьогоднішній день розшукуються рідні цих військовополонених, щоб повідомити про місце їхнього поховання адже всі ці військові вважалися як зниклі безвісти. У Дмитра Антоновича взагалі сумна ситуація: невідомо чому він не був увічнений в «Книзі пам’яті». Даних про те, що воював чи був призваний так само немає. Збереглась лише картка військовополоненого, заповнена педантичною німецькою рукою. Серед іншої інформації там вказане дівоче прізвище матері – Овчіннікова, а в графі родичі - Музиченко Митрофан (ймовірно брат), що проживав в м.Сновськ Чернігівської області.
З інформацією прошу звертатись за тел.: 0978070319, 4-51-3 – ММК «Лісоград», або безпосередньо до редакції.
Денис Дрозд, старший науковий співробітник Ченрнігівського обласного історичного музею ім. В.В.Тарновського, філії ММК «Лісоград»
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