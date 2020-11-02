Голосування відбулося! Сновщина обрала своїм головою Олександра Медведьова!

Двадцять п`ятого жовтня в Україні пройшли місцеві вибори. Її маленька краплиночка – Сновщина також обирала свого міського голову, депутатів до міської, районної та обласної рад. Зареєстрованих виборців у нас було 18154, а участь у голосуванні взяла лише третина.
Найбільша активність припадала на обідню пору, з якою всі дільниці (а їх функціонувало 32), справилися прекрасно. Всі вони були розташовані за звичними для людей адресами, крім дільниці, яка із автошколи переїхала у ЗОШ №2. А там, де вдалося побувати нашій редакційній бригаді, взагалі видавалася ідилія. Приміром, в училищі, де навкруги буяли осінні квіти, рухалися нарядні й доброзичливі люди, схильні порозмірковувати, поговорити. Зустріли ми голосувальницю Фаїну Автономівну Пономарьову, якій йшов 89 рік. Дибала від заводської квартири на вул.Бульварну сама, з ціпком у руках і надією відчути позитивні зміни. А там (в гуртожитку ВПУЛГ) організовано і злагоджено, у атмосфері тепла і порядку працювали усі члени комісії, на чолі яких була Ольга Пильник. Не один десяток років трудилася вона на державній службі, у місцевому самоврядуванні, і по собі давно знала, яка це непроста ділянка роботи виборча! У комплексі з підготовчими до них роботами і днем проведення голосування.
Приємні враження не полишали нас і після відвідин дільниць у гімназії, селах Петрівка, Нові Боровичі, Хотуничі, Суничне. Ніде ми не побачили ніяких порушень, забороненої агітації і втручання у волевиявлення громадян. Трохи давив на психіку дух коронавірусної пандемії, який відчувався вже з перших кроків появи на місці голосування. Бо перед очима поставали і спецтермометри, і дезінфекція рук, маски з рукавичками. Але то треба було так, оскільки пандемія не відступає, продовжуючи вкладати на лікарняні ліжка й озвучувати сумні результати тестів все більшій кількості земляків. І це все серйозно дуже.
До речі, може, й хвилювання не заразитися стали причиною низької явки сновчан на це важливе голосування. Низькою дуже вона була цьогоріч по всіх точках. Поодиноко чулось, що нема за кого голосувати. Заперечу! Є! І вибір народ зробив, обравши – втретє! – своїм мером Олександра Медведьова аж із майже 62% голосів. Хай щастить! Хай все вдасться йому і новообраній команді.
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
У сусідів обирали так
За результатами підрахунку 100% голосів, перемогу на проміжних виборах по 208 одномандатному округу отримала партія «Слуга народу» (34,10% голосів) і її представник Анатолій Гунько. Друге місце посів Олег Ляшко (Радикальна партія) з результатами 31,78% голосів. Він програв.
На виборах мера Чернігова переміг чинний глава міста Владислав Атрошенко (79,17%) голосів.
Міськими головами Городні та Корюківки обрані Андрій Богдан та Ратан Ахмедов, які обіймали ці посади і у попередніх скликаннях.
До речі, за Ратана Ахмедова при явці у 42% проголосувало 89,71% виборців, що є своєрідним рекордом в Україні. Оце так довіра! Оце успіх і водночас велика відповідальність!
Олена КОМПАНЕЦЬ
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