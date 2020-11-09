понедельник, 9 ноября 2020 г.

У ЖОВТНІ КІЛЬКІСТЬ ЛІКАРНЯНИХ ПО ІЗОЛЯЦІЇ ВІД COVID-19 ЗРОСЛА НА 55%

 

Упродовж жовтня Фонд соціального страхування України прийняв на оплату 14 899 листків непрацездатності, які були видані працівникам для самоізоляції від COVID-19 під медичним наглядом. Це на 55% більше, ніж у вересні цього року

Загалом з початку пандемії ФССУ компенсував втрачений за час ізоляції від коронавірусної хвороби заробіток для 37 тисяч застрахованих осіб, з яких близько 8 тисяч – медичні працівники. На це направлено понад 43 мільйони гривень

Виплати здійснюються Фондом з метою забезпечення захисту застрахованих осіб і протидії поширенню коронавірусної інфекції

Нагадаємо, у вересні кількість прийнятих на оплату лікарняних, виданих через ізоляцію, зросла на 86% порівняно з серпнем та склала 9 613 листків непрацездатності

Пройти оплачувану за кошти Фонду самоізоляцію працюючі українці можуть в разі безпосереднього контакту з хворим на COVID-19. Сума виплат від Фонду складе 50% середнього доходу незалежного від тривалості страхового стажу для всіх застрахованих осіб та 100% – для медичних працівників

На період карантину відкрити листок непрацездатності для ізоляції від COVID-19 можливо у дистанційному режимі – для цього працівник має телефоном звернутись до свого сімейного лікаря

Щоб отримати від Фонду допомогу, необхідно передати отриманий листок непрацездатності із зазначенням причини непрацездатності «ізоляція від COVID-19–11» своєму роботодавцю

У свою чергу, роботодавець на підставі отриманого від працівника лікарняного листка оформлює заяву-розрахунок, у якій вказує причину непрацездатності – 11, тобто ізоляція від COVID-19, та передає її до Фонду на фінансування. ФССУ забезпечив можливість зробити це в дистанційному режимі або безконтактно

 

Прес – служба виконавчої дирекції Фонду

соціальногострахуванняУкраїни

Автор: на

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