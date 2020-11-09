У ЖОВТНІ КІЛЬКІСТЬ ЛІКАРНЯНИХ ПО ІЗОЛЯЦІЇ ВІД COVID-19 ЗРОСЛА НА 55%

Упродовж жовтня Фонд соціального страхування України прийняв на оплату 14 899 листків непрацездатності, які були видані працівникам для самоізоляції від COVID-19 під медичним наглядом. Це на 55% більше, ніж у вересні цього року
Загалом з початку
пандемії ФССУ компенсував втрачений за час ізоляції від коронавірусної хвороби заробіток для 37 тисяч
застрахованих осіб, з яких близько 8 тисяч – медичні працівники. На це
направлено понад 43 мільйони гривень
Виплати здійснюються
Фондом з метою забезпечення захисту застрахованих осіб і протидії
поширенню коронавірусної інфекції
Нагадаємо, у вересні
кількість прийнятих на оплату лікарняних, виданих через ізоляцію, зросла на 86%
порівняно з серпнем та склала 9 613 листків непрацездатності
Пройти оплачувану за
кошти Фонду самоізоляцію працюючі українці можуть в разі безпосереднього
контакту з хворим на COVID-19. Сума виплат від Фонду складе 50% середнього
доходу незалежного від тривалості страхового стажу для всіх застрахованих осіб
та 100% – для медичних працівників
На період карантину
відкрити листок непрацездатності для ізоляції від COVID-19 можливо у
дистанційному режимі – для цього працівник має телефоном звернутись до свого
сімейного лікаря
Щоб отримати від Фонду
допомогу, необхідно передати отриманий листок непрацездатності із зазначенням
причини непрацездатності «ізоляція від COVID-19–11» своєму роботодавцю
У свою чергу,
роботодавець на підставі отриманого від працівника лікарняного листка оформлює
заяву-розрахунок, у якій вказує причину непрацездатності – 11, тобто ізоляція
від COVID-19, та передає її до Фонду на фінансування. ФССУ забезпечив
можливість зробити це в дистанційному режимі або безконтактно
Прес – служба виконавчої
дирекції Фонду
соціальногострахуванняУкраїни
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