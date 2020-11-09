Ранок четверга приніс українцям новий антирекорд - за добу в країні зафіксовано 9850 інфікованих COVID-19.
За даними Управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА, станом на 4 листопада в області зафіксовано 154 нових випадки ураження коронавірусом. Загалом на Чернігівщині 9367 випадків інфікування COVID-19.
Погіршується ситуація і на Сновщині. За словами медичного директора КНП «Сновська ЦРЛ» Ірини Якубовської, станом на 5 листопада на лікуванні в інфекційному відділенні перебуває 19 осіб, з них з пневмонією 16.
Вісім зразків біологічного матеріалу було відправлено на дослідження на коронавірус методом ПЛР-тестів, з них у половини виявився позитивний результат. Ці люди, маючи середню ступінь тяжкості, знаходяться на домашньому доліковуванні.
Головний лікар КНП «Сновський ЦПМД» Олена Шарпан повідомила, що на амбулаторному лікуванні у сімейних лікарів знаходиться 25 осіб.
За тиждень виявлено ще 23 особи з підозрою на COVID-19. Їх обстеження мобільною бригадою відбудеться у четвер (05.11). Контактних осіб виявлено 54. За період з 2 по 5 листопада одужало 17 пацієнтів.
До прикладу, у сусідній Корюківці за жовтень виявлено 170 інфікованих людей. А на Городнянщині цього тижня було прийнято рішення про посилення протиепідемічних заходів на території регіону. Серед інших запобіжних мір встановлено й заборону проведення всіх масових заходів.
Поки що Сновщина лишається у помаранчевій зоні. Проте лікарі вкотре нагадують не нехтувати правилами карантину. Продовжуйте носити захисні маски, частіше мити руки та обробляти їх антисептиком, а також тримати дистанцію та уникати скупчень людей.
Тетяна ЛИТВИН
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