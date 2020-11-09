Іскри творчості запалюють серця

Відомий український філософ Мирослав Попович сказав: «Культура – простір, в якому проходить все життя людини від народження до смерті». Дійсно, кіно, театр, книги та музика – це все те, що супроводжує нас все життя і без чого ми давно не уявляємо себе.
Працівник культури – по-справжньому особлива професія. Вона покликана дарувати людям радість, наповнювати їхні душі світлим та прекрасним, вчить вкотре цінувати та поважати українські звичаї та традиції.
Саме тому щороку, дев’ятого листопада, всі причетні до української культури та аматорського мистецтва святкують своє професійне свято. Серед них і оці прекрасні соловейки нашого краю, чиї співучі голоси, талант і харизма зачаровують не лише місцеву публіку, а й багатьох шанувальників прекрасного із зарубіжжя.
Про культурне життя нашого рідного краю «Промінь» поцікавився у начальника культури й туризму Сновської міської ради Наталії Добненко.
– Сновщина представлена 50 закладами культури, – розповідає Наталія Михайлівна. – З них – 26 клубних установ, 22 бібліотеки, Сновська дитяча музична школа імені Натана Рахліна та Сновський історичний музей. Найпопулярнішими та найвідомішими стали: народний аматорський ансамбль української пісні «Калина» (керівник Оксана Бондаревська), фольклорний колектив «Спадщина» (керівник Ніна Квятківська), дитячий зразковий колектив «Ягідки» (керівник – заслужений працівник культури України Світлана Горбатович), зразковий вокальний ансамбль «Світлячок» (керівник – лауреат обласної премії ім. В.Полевика Ольга Сенченко), народний аматорський духовий оркестр (керівник Леонід Рибальченко), народний аматорський оркестр народних інструментів (керівник Тамара Гребенюк), аматорський хор «Ренесанс» (керівник Любов Насінник).
Усі наші працівники з відповідальністю ставляться до роботи та стараються викладатися на всі сто відсотків, за що я особисто їм дуже вдячна. У свою чергу, ми намагаємося створити для них гарні умови праці. Зокрема, цього року зробили акцент на невеличких косметичних ремонтах у Тур’янському, Тихоновицькому, Суничненському, Хотуницькому, Гірському Будинку культури, Староруднянському, Кучинівському, Єлінському сільських клубах, Сновській і Кучинівській бібліотеках.
Незабаром закінчиться третя черга капітального ремонту Петрівського Будинку культури. Вже наприкінці листопада ми плануємо завершити всі ремонтні роботи на другому поверсі.
Нарешті вдалося переробити опалення Сновського Будинку культури. Тепер у приміщенні стало набагато тепліше та затишніше. Також відновили опалення і у маленькій залі, де проходять заняття спортом. Це була дуже кропітка та складна робота. Особливо хочу подякувати інженеру Святославу Колодочкіну, робітнику по обслуговуванню Миколі Козіку та слюсарю-сантехніку Сергію Попову. Вони, як ніхто, старалися та виконували роботу якомога якісніше та охайніше.
Варто згадати, як вплинув на розвиток культури запроваджений у березні карантин. Тоді всі заклади довелося закрити, а заплановані концерти та заходи відмінити. Для людей, які не уявляють себе без улюбленого читача чи глядача, такий період став дуже складним. Та попри все вони не впали духом і як тільки відбулося пом’якшення карантинних обмежень, культура почала знову давати про себе знати.
– Всі працівники почали опановувати для себе нові види робіт, зокрема переходити на так звані дистанційні заходи.
У бібліотеках почалися онлайнвиставки книжок та періодики, читання казок онлайн, різноманітні конкурси та ігри, робота нон-стоп кінотеатру. Приємно, що деякі завідуючі сільською бібліотекою та клубом почали співпрацювати разом, аби привабити та зацікавити якомога більше людей. Яскравий цьому приклад у Займищі. Спільні заходи для невеличких груп лише згуртовують населення, а в селі тільки й мови було про те, коли ще біля книгозбірні відбуватиметься щось цікавеньке.
Вчителі та вихованці музичної школи, окрім постійних публікацій своїх виступів на офіційній сторінці у мережі «Фейсбук», брали участь у багатьох фестивалях та конкурсах, займаючи виключно призові місця.
Окрім постійно оновленої інформації у мережі, в історичному музеї почали проводити екскурсії невеличкими групами та індивідуальні. Всіх приємно здивувало те, що відвідувачів тут не зменшилося, а люди продовжують цікавитися історією свого рідного краю навіть у такий складний період. До того ж, наразі працівники музею займаються потужною науковою робою та обробкою документів про АТО/ООС. Це музейне видання, яке планує побачити світ вже наступного року, стане справжнім скарбом для всіх, кому небайдужа ситуація на сході нашої держави, - розповідає Наталія Добненко.
– А ще у нас з’явилася цікава ідея створити проєкт «Живий голос Сновщини-». Всім завідуючим бібліотеками, клубами та Будинками культури ми дали завдання знайти самобутніх та цікавих людей у селах, які вміють розповідати гуморески, співати українських пісень чи танцювати народні танці. Саме з ними ми знімемо неперевершений ролик, який доведе, що культура на Сновщині дійсно неповторна. І почали ми з Камки. Там діє надзвичайно талановитий ансамбль «Берегиня». Учасниці колективу, співаючи пісні, зберігають їх звучання в автентичному стилі, з усіма діалектичними словами, які в Камці вживали здавна. Це дозволить людям якнайкраще уявити і відчути минуле життя українського села. Наступним ми плануємо відвідати Сновське. Я вважаю, що це село – наша культурна столиця. Директорка Будинку культури Валентина Ушата настільки сильно любить свою роботу, що змогла згуртувати навколо себе чи не все село, яке повниться талантами. З такої людини варто брати приклад багатьом працівникам, причому не лише закладів культури. Не відстає від неї і завідуюча Кучинівським клубом Наталія Лагута, яка також вболіває за свій заклад усім серцем. Третій рік очолює Рогізківський БК Юлія Приходько, яка хоч і не має ще багато трудового стажу, вже подає великі надії та дуже старається виконувати свою роботу якомога краще.
І хоча своє професійне свято цього року відсвяткувати на повну не вдасться, всі працівники культури та аматори народного мистецтва знають, що люди вдячні їм за ту силу мистецтва, яку вони несуть своєю невтомною працею. Дякуємо вам, працівники культури, що ви були, є й залишаєтесь вірними своїй справі. Дякуємо за ваш оптимізм і невгамовну натуру. І зі святом!
Тетяна ЛИТВИН
Фото з архіву Будинку культури та газети «Промінь»
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