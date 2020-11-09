Фонд прийняв на оплату 396 тисяч лікарняних на суму 1,2 млрд грн у жовтні

Упродовж
минулого місяця роботодавці подали до Фонду соціального страхування України
заяви-розрахунки на оплату понад 396 тис. листків непрацездатності своїх
працівників. Загальна сума склала 1,2 мільярда гривень.
За оперативними даними кількість лікарняних листків, прийнятих Фондом упродовж жовтня, перевищила на близько 130 тисяч листків відповідний показник вересня 2020 року.
Фінансування
допомог по тимчасовій непрацездатності здійснюється Фондом на підставі
отриманої від страхувальника (роботодавця) заяви-розрахунку, від терміну подачі
якої залежить дата фінансування матеріального забезпечення.
Порядок отримання матеріального
забезпечення від Фонду:
1.
Отриманий в закладі охорони здоров’я листок непрацездатності працівник передає
до уповноваженої особи на підприємстві – кадровика, табельника або бухгалтера,
для заповнення зворотної сторони листка непрацездатності (визначення страхового
стажу застрахованої особи та кількості днів, за які буде надаватися матеріальне
забезпечення).
2.
Листок непрацездатності передають на розгляд до Комісії (уповноваженого) із
соціального страхування підприємства, установи, організації (приймається
рішення щодо надання матеріального забезпечення).
3.
Бухгалтерія страхувальника розраховує суму матеріального забезпечення та
оформляє заяву-розрахунок для отримання фінансування від Фонду.
4.
Страхувальник подає заяву-розрахунок до Фонду, після чого здійснюється
перерахування Фондом заявлених коштів на спеціальний рахунок страхувальника.
Дізнатись, чи вже перераховано Фондом кошти, застраховані особи можуть у
телеграм-каналі ФССУ https://t.me/socialfund
за тегом #фінансування_страхувальників, де щоденно оновлюється інформація про
стан фінансування заяв-розрахунків.
5. Виплата
роботодавцем матеріального забезпечення застрахованим особам у найближчий після
дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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