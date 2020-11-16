Фонд профінансував одноразові допомоги трьом медикам, яким встановили інвалідність після профхвороби на COVID-19

Фонд соціального страхування України профінансував одноразові страхові виплати за кошти державного бюджету для трьох медичних працівників, яким було встановлено групу інвалідності, що настала внаслідок гострого професійного захворювання на COVID-19. Також для них призначено одноразові допомоги і щомісячні страхові виплати за кошти Фонду.
Сьогодні, 13 листопада, ФССУ профінансував:
• одноразову
допомогу у розмірі 735 тисяч 700 гривень для лікаря-анестезіолога з Одещини,
якому було встановлено II групу інвалідності;
• одноразову
допомогу у розмірі 735 тисяч 700 гривень для лікаря-кардіолога з
Івано-Франківщини, якому було встановлено II групу інвалідності;
•
одноразову допомогу у розмірі 630 тисяч 600 гривень для лікаря загальної
практики сімейної медицини з Волині, якому було встановлено III групу
інвалідності.
Допомоги
профінансовано відповідно до Закону України «Про захист населення від
інфекційних хвороб». Кошти надійдуть на рахунки медичних працівників упродовж
декількох банківських днів.
Також
для зазначених лікарів Фондом соціального страхування України було призначено
одноразові допомоги та щомісячні страхові виплати за
Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
Так,
ФССУ виплатить для медичних працівників одноразові допомоги, розмір яких залежить
від ступеня втрати професійної працездатності, виходячи з 17 розмірів
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день
настання права на виплату. Фінансування буде здійснено після набуття чинності
Закону України «Про внесення змін до розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону
України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на
2020 рік».
Крім
того, для лікарів призначено щомісячні страхові виплати за кошти Фонду соціального
страхування України. Їх розмір визначається відповідно до ступеня втрати
професійної працездатності та середньомісячного заробітку, що потерпілий мав до
ушкодження здоров’я.
Усі з
наведених виплат було призначено Фондом на підставі актів розслідування
нещасних випадків зараження медичних працівників коронавірусною хворобою
внаслідок виконання професійних обов’язків.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
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