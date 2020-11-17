Лікарі працюють без доплат та падають з ніг від втоми. На Сновщині склалася критична ситуація через коронавірус

Про це «Променю» повідомила медичний директор КНП «Сновська ЦРЛ» Ірина Якубовська.
– Станом на одинадцяте листопада у нашій лікарні склалася критична ситуація. Інфекційне та перепрофільоване під «ковідних» пацієнтів неврологічне відділення, вщент заповнені (на 20 ліжкомісцях в інфекційному у нас перебуває 29 хворих, з них 10 випадків з підтвердженим COVID, решта з пневмонією). Місць не вистачає і наступним відділенням, у якому ми розміщуватимемо таких хворих, стане терапевтичне.
Сьогодні (11.11) ми збиратимемо персонал для обговорення пропозиції створення денного стаціонару для хворих на коронавірус. Тобто пацієнт, який почуватиме себе краще, зможе доліковуватися вдома, приходячи до нас на процедури, звільнивши таким чином своє ліжкомісце для «тяжчих» пацієнтів. Зазначу, що за це ніхто не доплачує ані нашим лікарям, ані медичним сестрам та санітаркам. Сподіваюся, що ніхто з персоналу не залишить лікарню за власним бажанням, хоча й розумію, як усім їм зараз важко. Хворіє і персонал ЦРЛ – двоє сімейних лікарів пішли на самоізоляцію.
Незважаючи на те, що Корюківська ЦРЛ – опорна лікарня, яка має приймати усіх пацієнтів із виявленим COVID-19 (до того ж Сновщина тепер входить до Корюківського району), наших пацієнтів там приймати не хочуть. Кажуть – нема місць, тому прийматимуть лише «найтяжчих». Що робити і пацієнтам, і лікарям у нашій лікарні, питання риторичне. Лікарі працюють без доплат та падають з ніг від втоми, засоби індивідуального захисту майже закінчилися (щоправда, міська рада пообіцяла найближчим часом виділити на це кошти), кисневих концентраторів не вистачає. Складається враження, що лікарня залишилася наодинці із цією проблемою. Всі розуміють, що треба допомогти, та не допомагають…
Невтішними є і дані головного лікаря КНП «Сновський ЦПМД» Олени Шарпан:
– Станом на 11 листопада хворих з підтвердженим діагнозом COVID-19 нараховується 49 осіб. З 5 по 9 листопада тестування підтвердило позитивні результати у 19 наших земляків, за тиждень одужало – 8 пацієнтів. Також 75 людей є контактними, вони знаходяться під наглядом сімейного лікаря на самоізоляції.
Дуже хочеться, щоб люди стали більш відповідальними та врешті зрозуміли, що наразі лікарні, як наша, так і Корюківська, переповнені, тому зараз, як ніколи, варто потурбуватися про своє здоров’я та своїх близьких. Дотримуйтеся маскового режиму, правил особистої гігієни, уникайте масових скупчень людей та дотримуйтеся дистанції.
Нагадуємо симптоми коронавірусної інфекції: лихоманка, сухий кашель, слабкість, ускладнене дихання, біль у горлі, головний біль та біль у м’язах, відчуття холоду, втрата відчуття смаку і запаху, рідше нудота і блювота.
Тетяна ЛИТВИН
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