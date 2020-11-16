Із Богом у серці і любов’ю до життя!

Микола Максимець – унікальна людина, у якої життя схоже на наймудріший підручник для тих, кому Богом чи природою дано прагнути до неоднаковості буднів, до небайдужості у загальному сприйнятті всього, що відбувається навколо. Цілеспрямований, самодисциплінований, Микола Миколайович упевнено посідає своє місце в соціумі, від якого отримує задоволення і розраду.
Він - не побоюся цього сказати – наразі той яскравий приклад, який може наслідувати українець в Україні, та людина, у котрої в крові бушує адреналін, хто не сприймає рутинності, лінощів, а цілеспрямовано йде вперед.
У доробку М.М. Максимця не один анонсований і прочитаний земляками друкований твір, а у планах – нові привабливі, загадкові й прекрасні роботи – про рідні Старі Боровичі, Сновщину, перевірених часом друзів, таких, як і сам – патріотів держави, людей цікавих, неординарних, світлих. Перед від’їздом до другої домівки – Чернівців наш поважний земляк не забув відвідати редакцію «Променя» й місцеву бібліотеку. А там, за чашечкою кави, у компанії із залюбленою у книгу й напрочуд живою Ніною Павлівною Мокросноп та її колегами відбулася душевна розмова про напрацювання й задуми, реалізовані й нереалізовані проєкти, те, без чого ніякої ваги у суспільстві бути не може.
Не пафосними словами – просто й рідно говорив з ними гість, з вогником у серці, кольорами осені і любові. І я була й вам вирішила розказати. Тим паче, що незабаром читачам буде представлено ще один творчий проєкт, створений у тандемі із Миколою Миколайовичем.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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