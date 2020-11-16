СТОВ «Щорссільгоспсервіс» – одне з найуспішніших підприємств Сновщини

15 листопада – День працівників сільського господарства України
Іван Коваль, який вже кілька років поспіль очолює СТОВ «Щорссільгоспсервіс», у сільському господарстві людина не нова.
Його попередній досвід, нинішня правильна стратегія і тактика керівництва одним із найпотужніших підприємств області, власне, і призвели до першості, статусу бути лідером аграрної сфери, без якої, погодьмося, ніякий розквіт економіки неможливий.
Принциповий, комунікабельний, вимогливий і водночас людяний, скромний, Іван Леонідович запорукою успіху сільгоспсервівців вважає трудовий колектив, де всі як один, починаючи від трактористів, комбайнерів, водіїв, бухгалтерів, до роботи ставляться відповідально і професійно. Тому й результати радують, тому і свято в душі у них всіх променіє.
Уже шістнадцять років поспіль СТОВ «Щорссільгоспсервіс» є одним із передових та найуспішніших сільськогосподарських підприємств Сновщини.
За словами директора Івана Коваля, гарантом успіху у будь-якому господарстві є самі працівники. Тільки від їх самовіддачі та дбайливого виконання обов’язків і залежить уся робота підприємства. Колектив СТОВ «Щорссільгоспсервіс» чималий – 80 постійних робітників. І саме вони роблять усе для того, аби господарство було одним із кращих не лише у районі, але й області.
Охоронець Петро Коваленко завжди на варті майна підприємства.
Володимир та Руслан Фомські за ремонтом техніки.
Цього року сільськогосподарське підприємство займалося посівом багатьох культур: озимої пшениці (засіяли 1,5 тис. га землі), гороху (500 га), люпину (500 га), соняшнику (2 тис. га), кукурудзи (1,400 га) та рапсу (100 га).
Тракторист-машиніст Денис Демиденко.
Іван Коваль результатами збору врожаю більш ніж задоволений. Він поділився, що вже цьогоріч засіяли 1, 5 тис. га озимої пшениці та 400 га жита, які дали непогані сходи. Найактивніша трудова діяльність тут розпочнеться навесні, коли відбудеться основний посів рослин.
Наразі підприємство вже почало готуватися до весняно-польових робіт. Воно поповнило свій технічний парк новою пропашною сівалкою та комбайном «Нью-Холанд». Також у найближчих планах будівництво третього зерносховища (два побудували цього року).
– У зв’язку з карантинними обмеженнями, - каже Іван Леонідович, святкувати своє професійне свято ми не будемо. Та напередодні всі наші працівники отримають премії, адже ми прагнемо, щоб кожен наш робітник відчував себе потрібним та розумів, що його праця та самовіддача цінуються нашим підприємством.
Тетяна ЛИТВИН
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