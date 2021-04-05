Самоізоляцію за кошти Фонду пройшли понад 100 тисяч працівників

З початку пандемії 100 тисяч 603 застраховані особи знаходились на оплачуваній за кошти Фонду соціального страхування України самоізоляції під медичним наглядом. Станом на сьогодні Фонд прийняв на оплату відповідні листки непрацездатності для компенсації втраченого за час ізоляції заробітку на загальну суму 114,2 мільйона гривень.
Зокрема,
на самоізоляції знаходились 13 387 медичних працівників, сума компенсацій
за кошти Фонду склала для них 23,2 мільйона гривень.
Така
допомога фінансується ФССУ на підставі лікарняного листка, виданого із зазначенням
причини непрацездатності «ізоляція від COVID-19 – 11». Направлення на
самоізоляцію під меднаглядом здійснює лікар у разі контакту застрахованої особи
з хворим на COVID-19 – Фонд компенсує втрачений за цей час заробіток з метою
протидії поширенню коронавірусної інфекції.
Для
отримання від Фонду допомоги, отриманий листок непрацездатності необхідно
передати своєму роботодавцю, який оформлює заяву-розрахунок та передає її до
Фонду на фінансування. ФССУ забезпечив можливість зробити це дистанційно.
Сума
компенсації втраченого за період самоізоляції заробітку від Фонду складе 50%
середнього доходу незалежного від тривалості страхового стажу, а для медичних
працівників – 100% середнього доходу. ФССУ здійснює фінансування, починаючи з
шостого дня ізоляції, перші п’ять днів оплачуються роботодавцем.
Нагадаємо,
у разі потреби в оплачуваній за кошти Фонду соціального страхування України
самоізоляції під меднаглядом, відповідні лікарняні листки видаються за
спрощеною процедурою та не потребують погодження із заввідділення або ЛКК для
їх продовження на термін понад 10 днів. Такі зміни внесено наказом МОЗ України
від 11.11.2020 № 2593 «Про затвердження Змін до Порядку надання первинної
медичної допомоги та Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову
непрацездатність громадян». Документ набув чинності 22.12.2020.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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