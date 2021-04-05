Лікарняні і декретні фінансують Фондом у повному обсязі, однак наявні затримки у фінансуванні

Фонд соціального страхування
України виплачує лікарняні та декретні у повному обсязі. Ми робимо все можливе,
аби ви отримали допомогу якнайшвидше, однак сьогодні є затримки в строках
фінансування.
Розповідаємо з чим це пов'язано та як пришвидшити отримання виплат від ФССУ.
Який строк затримки?
●
Тривалість затримки коливається, адже залежить від суми щоденних надходжень до
бюджету Фонду. На сьогодні затримка складає 21 робочий день або 1,8 млрд грн, а
також непрофінансовані заяви-розрахунки на суму 0,8 млрд грн, термін оплати
яких складає 10 робочих днів відповідно до законодавства.
Що сталося?
● Бюджет
Фонду – це частка від єдиного внеску, який щомісяця сплачуєте ви, або за вас
сплачує ваш роботодавець.
● Від
усієї суми зібраного ЄСВ до Фонду направляється 9,5727%.
● По мірі сплати ЄСВ
роботодавцями, ці кошти надходять на рахунок Фонду – і одразу направляються на
фінансування матеріального забезпечення і страхових виплат:
◦ допомог по тимчасовій
непрацездатності (лікарняні);
◦ допомог по вагітності та
пологах;
◦ допомог на поховання;
◦
щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві тощо.
● Ще в
листопаді 2020 року ми фінансували лікарняні і декретні упродовж одного
робочого дня після отримання заяви-розрахунку від роботодавця (замість 10
робочих днів, визначених законодавством). Усі операції були оптимізовані та
прискорені, аби в період пандемії забезпечити максимальну оперативність у
наданні допомог.
● Однак
сьогодні доходів Фонду не вистачає на покриття усіх прийнятих на фінансування
допомог і виплат. Наявна заборгованість була накопичена Фондом у грудні через
різке зростання видатків.
● Це
пов’язано із додатковим навантаженням, яке Фонд отримав через пандемію –
суттєво зросли видатки за лікарняними, також на нас було покладено фінансування
самоізоляції українських працівників, страхові виплати медикам тощо. Наприклад,
у грудні 2020 року Фонд прийняв на оплату лікарняні на суму 2,4 млрд грн – на
1,5 млрд грн більше, ніж у грудні 2019-го (0,9 млрд грн).
● Тож
попри те, що з 2021 року щомісячні надходження до бюджету Фонду покривають
видатки за той же період, накопичена наприкінці минулого року заборгованість
призвела до затримки у виплатах допомог.
Як пришвидшити отримання допомоги?
● Водночас,
чисельні затримки пов’язані не з різким ростом видатків через пандемію, а
викликані зволіканням у подачі заяв-розрахунків.
● Фонд
здійснює фінансування на підставі отриманої від вашого роботодавця
заяви-розрахунку – саме від дати її подачі, у першу чергу, залежить дата
виплати. Тут ми писали про етапи фінансування лікарняних і декретних: https://bit.ly/3vnomHU.
● Не
втрачайте зв'язок із своїм роботодавцем, бухгалтером та комісією
(уповноваженим) із соціального страхування вашого підприємства.
Чи можна слідкувати за станом оплати
лікарняного онлайн?
●
Дізнатись дату прийняття Фондом заяви-розрахунку на виплату вам коштів можна на
своєму підприємстві, або у робочому органі виконавчої дирекції Фонду, де
зареєстрований ваш роботодавець. Для цього вам буде необхідно назвати номер
вашого ідентифікаційного коду. Контакти усіх робочих органів можна знайти на
сайті ФССУ: https://bit.ly/3eEIbV7, а номери гарячих ліній
обласних управлінь тут: https://bit.ly/3cwoNHf.
● Коли ви знаєте дату подачі
заяви-розрахунку, слідкувати за виплатами можна онлайн у нашому телеграм-каналі
ФССУ: t.me/socialfund, де в оперативному режимі оновлюється інформація щодо
сум і дат, за які Фондом профінансовано матеріальне забезпечення і страхові
виплати. Інформація оновлюється за тегом #фінансування_оперативно.
●
Зверніть увагу, що Фонд перераховує кошти для виплати вам допомоги на рахунок
роботодавця, який, у свою чергу, здійснює виплати своїм працівникам. Зазвичай
банківські операції займають декілька робочих днів.
● Але
аби ви могли точно дізнатись, чи кошти вже перераховано роботодавцю, ми ввели у
телеграм-каналі додаткову звітність за тегом #фінансування_страхувальників –
інформація оновлюється у розрізі регіонів і означає, що кошти за
заявами-розрахунками, поданими по наведену дату, вже знаходяться на рахунку
роботодавця. Він має виплатити їх вам у найближчий після дня призначення
допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати, або одразу після
надходження коштів від ФССУ.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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