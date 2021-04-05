понедельник, 5 апреля 2021 г.

Лікарняні і декретні фінансують Фондом у повному обсязі, однак наявні затримки у фінансуванні

 

Фонд соціального страхування України виплачує лікарняні та декретні у повному обсязі. Ми робимо все можливе, аби ви отримали допомогу якнайшвидше, однак сьогодні є затримки в строках фінансування.

Розповідаємо з чим це пов'язано та як пришвидшити отримання виплат від ФССУ.

Який строк затримки?

● Тривалість затримки коливається, адже залежить від суми щоденних надходжень до бюджету Фонду. На сьогодні затримка складає 21 робочий день або 1,8 млрд грн, а також непрофінансовані заяви-розрахунки на суму 0,8 млрд грн, термін оплати яких складає 10 робочих днів відповідно до законодавства.

Що сталося?

● Бюджет Фонду – це частка від єдиного внеску, який щомісяця сплачуєте ви, або за вас сплачує ваш роботодавець.

● Від усієї суми зібраного ЄСВ до Фонду направляється 9,5727%.

● По мірі сплати ЄСВ роботодавцями, ці кошти надходять на рахунок Фонду – і одразу направляються на фінансування матеріального забезпечення і страхових виплат:

◦ допомог по тимчасовій непрацездатності (лікарняні);

◦ допомог по вагітності та пологах;

◦ допомог на поховання;

◦ щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві тощо.

● Ще в листопаді 2020 року ми фінансували лікарняні і декретні упродовж одного робочого дня після отримання заяви-розрахунку від роботодавця (замість 10 робочих днів, визначених законодавством). Усі операції були оптимізовані та прискорені, аби в період пандемії забезпечити максимальну оперативність у наданні допомог.

● Однак сьогодні доходів Фонду не вистачає на покриття усіх прийнятих на фінансування допомог і виплат. Наявна заборгованість була накопичена Фондом у грудні через різке зростання видатків.

● Це пов’язано із додатковим навантаженням, яке Фонд отримав через пандемію – суттєво зросли видатки за лікарняними, також на нас було покладено фінансування самоізоляції українських працівників, страхові виплати медикам тощо. Наприклад, у грудні 2020 року Фонд прийняв на оплату лікарняні на суму 2,4 млрд грн – на 1,5 млрд грн більше, ніж у грудні 2019-го (0,9 млрд грн).

● Тож попри те, що з 2021 року щомісячні надходження до бюджету Фонду покривають видатки за той же період, накопичена наприкінці минулого року заборгованість призвела до затримки у виплатах допомог.

Як пришвидшити отримання допомоги?

● Водночас, чисельні затримки пов’язані не з різким ростом видатків через пандемію, а викликані зволіканням у подачі заяв-розрахунків.

● Фонд здійснює фінансування на підставі отриманої від вашого роботодавця заяви-розрахунку – саме від дати її подачі, у першу чергу, залежить дата виплати. Тут ми писали про етапи фінансування лікарняних і декретних: https://bit.ly/3vnomHU.

● Не втрачайте зв'язок із своїм роботодавцем, бухгалтером та комісією (уповноваженим) із соціального страхування вашого підприємства.

Чи можна слідкувати за станом оплати лікарняного онлайн?

● Дізнатись дату прийняття Фондом заяви-розрахунку на виплату вам коштів можна на своєму підприємстві, або у робочому органі виконавчої дирекції Фонду, де зареєстрований ваш роботодавець. Для цього вам буде необхідно назвати номер вашого ідентифікаційного коду. Контакти усіх робочих органів можна знайти на сайті ФССУ: https://bit.ly/3eEIbV7, а номери гарячих ліній обласних управлінь тут: https://bit.ly/3cwoNHf.

Коли ви знаєте дату подачі заяви-розрахунку, слідкувати за виплатами можна онлайн у нашому телеграм-каналі ФССУ: t.me/socialfund, де в оперативному режимі оновлюється інформація щодо сум і дат, за які Фондом профінансовано матеріальне забезпечення і страхові виплати. Інформація оновлюється за тегом #фінансування_оперативно.

● Зверніть увагу, що Фонд перераховує кошти для виплати вам допомоги на рахунок роботодавця, який, у свою чергу, здійснює виплати своїм працівникам. Зазвичай банківські операції займають декілька робочих днів.

● Але аби ви могли точно дізнатись, чи кошти вже перераховано роботодавцю, ми ввели у телеграм-каналі додаткову звітність за тегом #фінансування_страхувальників – інформація оновлюється у розрізі регіонів і означає, що кошти за заявами-розрахунками, поданими по наведену дату, вже знаходяться на рахунку роботодавця. Він має виплатити їх вам у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати, або одразу після надходження коштів від ФССУ.

 

 

Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України

Автор: на

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