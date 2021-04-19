Видатки Фонду за лікарняними зросли на 51,8% за підсумками І кварталу

За оперативними підсумками упродовж січня–березня 2021 року до Фонду соціального страхування України роботодавці подали заяви-розрахунки на фінансування допомог по тимчасовій втраті працездатності на суму понад 4 млрд гривень. Це на 1,4 млрд грн, або 51,8% більше, ніж за І квартал 2020 року.
Загалом у І кварталі цього року ФССУ прийняв
на фінансування понад 1,2 млн листків непрацездатності, які були видані в разі
травми, хвороби, у тому числі на COVID-19, самоізоляції або догляду за хворими
дітьми чи родичами. Порівняно з тим же періодом минулого року кількість поданих
на оплату лікарняних зросла на 200 тисяч або 20%.
Нагадаємо, упродовж першого кварталу 2021
року потреба у видатках за лікарняними листками та на страхові виплати
потерпілим на виробництві і їх родинам щомісяця перевищувала обсяг надходжень
від частки ЄСВ до бюджету Фонду соціального страхування України. Так, у січні
на рахунок Фонду надійшло 2,058 млрд грн частки ЄСВ, що на 0,624 млрд грн
менше, ніж потреба у фінансуванні лікарняних, декретних і страхових виплат за
той же місяць. Або на 0,758 млрд грн менше, ніж загальна потреба у видатках без
врахування заборгованості на початок місяця.
Застраховані особи можуть слідкувати за
станом фінансування матеріального забезпечення онлайн у телеграм-каналі ФССУ https://t.me/socialfund
за тегом #фінансування_оперативно.
Аби дізнатись дату фінансування лікарняного,
працівники мають знати точну дату подання роботодавцем заяви-розрахунку на
виплату їм допомоги. Саме від зазначеної дати залежить дата перерахування
коштів. Дізнатись, коли було подано заяву-розрахунок, можна в бухгалтерії
роботодавця або у відділенні Фонду за місцем його реєстрації, назвавши свій
ідентифікаційний код. Контакти управлінь ФССУ у розрізі регіонів: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/968493
Зверніть увагу! Після того, як у звітності за
тегом #фінансування_оперативно буде профінансовано заяви-розрахунки за певну
дату, проходить декілька банківських днів, доки кошти надійдуть на рахунок
роботодавця. Слідкувати за станом безпосереднього перерахування коштів
роботодавцю працівники можуть у тому ж телеграм-каналі за тегом
#фінансування_страхувальників, інформація оновлюється у розрізі регіонів.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду
соціального страхування України
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