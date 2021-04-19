понедельник, 19 апреля 2021 г.

Видатки Фонду за лікарняними зросли на 51,8% за підсумками І кварталу

 

За оперативними підсумками упродовж січня–березня 2021 року до Фонду соціального страхування України роботодавці подали заяви-розрахунки на фінансування допомог по тимчасовій втраті працездатності на суму понад 4 млрд гривень. Це на 1,4 млрд грн, або 51,8% більше, ніж за І квартал 2020 року.

Загалом у І кварталі цього року ФССУ прийняв на фінансування понад 1,2 млн листків непрацездатності, які були видані в разі травми, хвороби, у тому числі на COVID-19, самоізоляції або догляду за хворими дітьми чи родичами. Порівняно з тим же періодом минулого року кількість поданих на оплату лікарняних зросла на 200 тисяч або 20%.

Нагадаємо, упродовж першого кварталу 2021 року потреба у видатках за лікарняними листками та на страхові виплати потерпілим на виробництві і їх родинам щомісяця перевищувала обсяг надходжень від частки ЄСВ до бюджету Фонду соціального страхування України. Так, у січні на рахунок Фонду надійшло 2,058 млрд грн частки ЄСВ, що на 0,624 млрд грн менше, ніж потреба у фінансуванні лікарняних, декретних і страхових виплат за той же місяць. Або на 0,758 млрд грн менше, ніж загальна потреба у видатках без врахування заборгованості на початок місяця.

Застраховані особи можуть слідкувати за станом фінансування матеріального забезпечення онлайн у телеграм-каналі ФССУ https://t.me/socialfund за тегом #фінансування_оперативно.

Аби дізнатись дату фінансування лікарняного, працівники мають знати точну дату подання роботодавцем заяви-розрахунку на виплату їм допомоги. Саме від зазначеної дати залежить дата перерахування коштів. Дізнатись, коли було подано заяву-розрахунок, можна в бухгалтерії роботодавця або у відділенні Фонду за місцем його реєстрації, назвавши свій ідентифікаційний код. Контакти управлінь ФССУ у розрізі регіонів: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/968493

Зверніть увагу! Після того, як у звітності за тегом #фінансування_оперативно буде профінансовано заяви-розрахунки за певну дату, проходить декілька банківських днів, доки кошти надійдуть на рахунок роботодавця. Слідкувати за станом безпосереднього перерахування коштів роботодавцю працівники можуть у тому ж телеграм-каналі за тегом #фінансування_страхувальників, інформація оновлюється у розрізі регіонів.

 

 

Пресслужба виконавчої дирекції

Фонду соціального страхування України

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