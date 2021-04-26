Діти залишаться без «Казки»?

Чутки про закриття комунального закладу «Сновська гімназія» Чернігівської обласної державної адміністрації (більш відомий загалу як школа-інтернат) ходили давно. Проте, ніхто навіть уявити не міг, що можливе закриття відбудеться вже посеред цього навчального року.
Про ліквідацію школи колектив дізнався з мережі «Фейсбук», де депутат Сновської міської ради Павло Солодовник виклав допис, у якому повідомлялося, що на найближчій обласній сесії буде вирішуватися доля гімназії, єдиної в районі, де виховуються сироти, напівсироти та діти, які опинилися у складних життєвих обставинах. Так, після можливої ліквідації без роботи залишиться 61 людина, а без належного піклування та виховання 74 дитини.
Колектив закладу на подібну заяву відреагував миттєво – вже наступного дня люди стояли під Чернігівським управлінням освіти з метою відстояти долю свого навчального закладу.
Далекого 1987 року на виїзді з тодішнього Щорса відкривається новобудова – дитячий садок «Казка», підпорядкований Щорському електромеханічному заводу. Будівля ошатна та гарна, яка відповідала всім вимогам щодо перебування в ній дітей дошкільного віку. Та минає час…
Вже в 1994 році чисельно зменшується кількість дітей, що призвело до загрози закриття дитячого садка. Але з допомогою обласної та районної адміністрацій споруда не стає ласим шматочком для злодіїв – на її базі відкривається оздоровчий навчально-виховний заклад для дітей, що постраждали від Чорнобильської АЕС. До закладу на оздоровлення із великим задоволенням приїжджають діти із усієї області. Педагогічний колектив під керівництвом Світлани Комісаренко працює творчо, щодня на відпочиваючих чекали несподіванки у вигляді різноманітних ігор, розваг, свят, екскурсій. Цей заклад проіснував аж до червня 2001 року.
А першого вересня того ж року його було реорганізовано у Щорську загальноосвітню школу-інтернат І–ІІ ступенів. З 2007 року її почала очолювати Олена Коваленко. На той час там працювало 29 педагогів.
Минулого року знову перейменування. Щоправда, цього разу їй надали статус гімназії і школа отримала назву КЗ «Сновська гімназія» Чернігівської ОДА, яку наразі очолює Яна Тютюнник.
І знову, як і в минулі роки, зайшла мова про можливе закриття через зменшення кількості дітей.
За словами директорки закладу Яни Тютюнник, розмови про закриття гімназії точаться вже давно. Та офіційного попередження про її ліквідацію вона не отримувала. Про те, що це питання винесено на розгляд найближчої обласної сесії, дізналася від колег та фейсбуку.
– Вже декілька років поспіль обласне керівництво говорить про можливість та необхідність закриття закладу через проблему його фінансування. Адже з обласного бюджету фінансуються заклади, відповідно до Бюджетного кодексу, в переліку яких немає гімназій з цілодобовим перебуванням дітей. Та далі від розмов ця справа не заходила, тому в колективі цю тему я не порушувала, не хотіла, аби вони хвилювалися та переживали за своє місце роботи безпідставно. Тому це питання для мене також стало несподіванкою, - розповідає директорка.
Шістнадцятого квітня частина колективу на чолі з заступницею з навчально-виховної роботи Лілією Хоменко вже стояли під обласним управлінням освіти та відстоювали долю навчального закладу. І хвилювали їх передусім не втрата роботи, а доля тих діток, яким просто немає куди податися.
– Кожна дитина стала для нас рідною, - розповідає Лілія Володимирівна. – Для дітей заклад є можливістю стати Людиною з великої літери, не скотитися у прірву та не брати приклад з людей, які ведуть негідний спосіб життя. Наші вихованці оточені турботою та любов’ю, вони завжди можуть поділитися з нами найсокровеннішим, можуть довіритися та відчути себе потрібними та важливими. Вони завжди нагодовані, охайно вдягнуті, живуть у хороших умовах. Вважаю, що для будь-якої дитини – це найголовніше. І тепер їх усіх хочуть цього позбавити. Куди повертатися дитині, батьки якої поїхали на заробітки до іншого міста, або трьом дітям, які нещодавно втратили матір, або дитині, у якої батьків позбавили прав? Та й, врешті-решт, де знайти роботу шістдесятьом людям, якщо у нашому містечку все лише закривається? Чим годувати родини, як виховувати власних дітей?
Вдруге до Чернігова колектив у складі 36 людей поїхав вже безпосередньо 20 квітня на сесію облради. Цього дня депутати мали вирішити долю гімназії. Проте питання про закриття закладу зняли з розгляду. Це підтримали виключно всі обласні депутати.
До слова, не лишилися осторонь проблеми і Ігор Вдовенко, Василь Амельченко та Олександр Якубін. Підтримали колектив і деякі місцеві депутати, які напередодні написали офіційне звернення із закликом зберегти заклад.
Чи область і надалі продовжить фінансувати гімназію хоча би до кінця навчального року, чи голосування щодо ліквідації перенесли на іншу сесію, достеменно не відомо. Отож, питання щодо ліквідації гімназії лишається відкритим і надалі.
Фінансування закладу може взяти на себе територіальна громада. Про те, чи зможе міська рада взяти на баланс гімназію, ми напишемо у найближчому номері.
Тетяна ЛИТВИН
Комментариев нет:
Отправка комментария