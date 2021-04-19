понедельник, 19 апреля 2021 г.

У першому кварталі ФССУ прийняв на фінансування декретні на суму 1,17 млрд гривень

 

За оперативними підсумками І кварталу 2021 року Фонд соціального страхування України прийняв на оплату лікарняні листки, видані у зв’язку із вагітністю та пологами, на суму 1,17 мільярдів гривень. Допомоги нараховано для 36 239 працюючих жінок.

Зазначена допомога надається Фондом соціального страхування України працевлаштованим жінкам у розмірі 100% середнього доходу за весь період перебування у відпустці по вагітності та пологах.

Зверніть увагу, дата фінансування декретної допомоги прямо залежить від дати подання роботодавцем заяви-розрахунку на виплату коштів працівнику. Слідкувати за станом надання матеріального забезпечення застраховані особи можуть онлайн у телеграм-каналі Фонду https://t.me/socialfund.

Для обчислення розміру допомоги необхідно помножити розмір середньоденної заробітної плати на кількість днів фактичного перебування у відпустці у зв’язку із вагітністю та пологами. Тривалість страхового стажу при цьому не враховується. Водночас, особам, які протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку мають стаж менше 6 місяців, розмір допомоги розраховується, виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із двократного розміру мінімальної заробітної плати.

У загальних випадках тривалість такої відпустки складає 126 календарних днів (70 днів до передбачуваного дня пологів і 56 днів після пологів). Додатково до основного може видаватись листок непрацездатності тривалістю 14 календарних днів, який також підлягає оплаті за рахунок коштів Фонду. Такий листок непрацездатності видається в разі передчасних або багатоплідних пологів, виникнення ускладнень під час пологів або в післяпологовому періоді. Крім того, жінкам, віднесеним до 1–3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, листок непрацездатності видається з 27 тижнів вагітності терміном 180 календарних днів.

Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України

Автор: на

Комментариев нет:

Отправка комментария

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)