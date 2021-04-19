У першому кварталі ФССУ прийняв на фінансування декретні на суму 1,17 млрд гривень

За оперативними підсумками І кварталу 2021 року Фонд соціального страхування України прийняв на оплату лікарняні листки, видані у зв’язку із вагітністю та пологами, на суму 1,17 мільярдів гривень. Допомоги нараховано для 36 239 працюючих жінок.
Зазначена
допомога надається Фондом соціального страхування України працевлаштованим
жінкам у розмірі 100% середнього доходу за весь період перебування у відпустці
по вагітності та пологах.
Зверніть
увагу, дата фінансування декретної допомоги прямо залежить від дати подання
роботодавцем заяви-розрахунку на виплату коштів працівнику. Слідкувати за
станом надання матеріального забезпечення застраховані особи можуть онлайн у
телеграм-каналі Фонду https://t.me/socialfund.
Для
обчислення розміру допомоги необхідно помножити розмір середньоденної
заробітної плати на кількість днів фактичного перебування у відпустці у зв’язку
із вагітністю та пологами. Тривалість страхового стажу при цьому не
враховується. Водночас, особам, які протягом 12 місяців перед настанням
страхового випадку мають стаж менше 6 місяців, розмір допомоги розраховується,
виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові
внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із двократного розміру
мінімальної заробітної плати.
У
загальних випадках тривалість такої відпустки складає 126 календарних днів (70
днів до передбачуваного дня пологів і 56 днів після пологів). Додатково до
основного може видаватись листок непрацездатності тривалістю 14 календарних
днів, який також підлягає оплаті за рахунок коштів Фонду. Такий листок
непрацездатності видається в разі передчасних або багатоплідних пологів,
виникнення ускладнень під час пологів або в післяпологовому періоді. Крім того,
жінкам, віднесеним до 1–3 категорій осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, листок непрацездатності видається з 27 тижнів
вагітності терміном 180 календарних днів.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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