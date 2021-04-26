понедельник, 26 апреля 2021 г.

ФССУ направив 885 млн грн на підвищені щомісячні страхові виплати потерпілим та їх родинам

 

Фонд соціального страхування України 19 квітня завершив фінансування щомісячних страхових виплат за березень. Страхові виплати було профінансовано у збільшеному розмірі відповідно до проведеного з 01 березня перерахунку на 11%.

Загалом на щомісячні виплати за березень ФССУ направив 885 млн гривень, зокрема для здійснення перерахунку додатково було направлено 86,7 млн грн. Нагадаємо, виплати таких допомог здійснюються Фондом у наступному місяці за попередній.

У результаті проведеного перерахунку розмір щомісячних страхових виплат у середньому зріс на 430,2 гривні.

Підвищені виплати отримали 200 тисяч потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві і профзахворювань, а також члени їх родин у разі смерті потерпілих.

Нагадаємо, щомісяця потерпілі внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, зокрема у разі профхвороб на COVID-19, отримують від Фонду соціального страхування України страхові виплати, які компенсують втрачений заробіток залежно від ступеня стійкої втрати працездатності. Також зазначені виплати фінансуються для осіб, які мають право на виплати в разі смерті потерпілого.

 

 

Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України

Автор: на

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