Безпечна праця в умовах весняно-польових робіт

Аграрна сфера є однією з найбільш травмонебезпечних. Під час весняно-польових робіт найчастіше травмуються підсобні працівники (падіння та наїзд транспортних засобів), водії автомобілів (дорожньо-транспортні пригоди), механізатори (дорожньо-транспортні пригоди та наїзд транспортних засобів) та сторожі. Основними причинами нещасних випадків є порушення Правил дорожнього руху, трудової і виробничої дисципліни, незадовільний технічний стан транспортних засобів та технологічного обладнання. Частими порушеннями залишаються експлуатація самохідних машин і механізмів без огороджень карданних та пасових передач, а також посівних та садильних машин, які не обладнані пристроями двосторонньої сигналізації, причіпних агрегатів без гальм та страхувальних пристроїв.
Під
час виконання весняно-польових робіт працівникам доводиться працювати із
застосуванням мінеральних добрив, гербіцидів, протруювачів, які
використовуються при виконанні підживлення посівів, протравлення та перевезення
насінного матеріалу, сівби, а це роботи із застосуванням отрутохімікатів. Перед
початком виконання перелічених вище робіт працівникам необхідно пройти медичний
огляд та відповідні інструктажі з охорони праці. Керівникам і спеціалістам
підприємств слід контролювати виконання всіма працівниками норм охорони праці,
в тому числі й забезпеченість та носіння спеціального одягу, використання
засобів індивідуального захисту.
З
метою досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони
праці, профілактики виробничого травматизму при підготовці та в період
проведення весняно-польових робіт керівникам та інженерам з охорони праці
сільськогосподарських підприємств необхідно посилити профілактичну роботу із
запобігання виробничого травматизму, а саме, варто звернути увагу на
організаційні та виробничо-технічні моменти, зокрема:
-
розробити організаційно-технічні заходи щодо забезпечення безпеки праці на
період підготовки і проведення весняно-польових робіт;
-
забезпечити безумовне дотримання вимог Правил з охорони праці;
-
перед початком весняно-польових робіт проводити з працівниками цільовий
інструктаж з охорони праці за професіями й усіма видами виконуваних ними робіт.
Не допускати до роботи працівників, що не пройшли медогляд, навчання і
перевірку знань з питань охорони праці;
-
провести комісійне приймання підготовленої для проведення весняно-польових
робіт техніки, у тому числі на її відповідність вимогам безпеки праці. Не
допускати до експлуатації трактори, сільськогосподарські машини й агрегати, що
не відповідають вимогам безпеки, не пройшли відповідні технічні огляди;
-
до початку роботи перевіряти на герметичність з’єднань усі машини та механізми;
-
сівалки та садильні машини повинні бути обладнані підніжками, перилами зі
сторони спини сівача, захисними огорожами на зубчатих та ланцюгових передачах,
пристосуваннями для очищення робочих органів і вирівнювання насіння та
міндобрив в насіннєвому та туковисіваючому ящиках;
-
посівні агрегати необхідно обладнати двосторонньою сигналізацією, не
допускається одночасне обслуговування одним працівником двох або більше сівалок
під час руху агрегату;
-
працюючих у польових умовах механізаторів необхідно забезпечити аптечками,
питною водою, гарячим харчуванням;
-
заміну, очищення та регулювання робочих органів навісних машин та знарядь, які перебуваютьу
піднятому стані, слід проводити після вжиття заходів, що запобігають їх
самовільному опусканню;
-
скласти маршрути пересування техніки з однієї ділянки виробництва на іншу.
Виключити випадки використання тракторів і автомобілів не за призначенням,
встановити контроль за їх пересуванням до місць виконання робіт;
-
проводити передрейсові медичні огляди водіїв і механізаторів. Організувати
зберігання транспортних засобів у спеціально відведених місцях;
-
обладнати спеціальні місця для короткочасного відпочинку та прийому їжі тих,
які працюють у полі;
-
перевезення працівників до місця роботи і назад проводити тільки на спеціально
обладнаних автомобілях;
-
забезпечити контроль за дотриманням працівниками вимог інструкцій з охорони
праці, безпечних прийомів і методів робіт, трудової і виробничої дисципліни;
-
припиняти роботи у випадках виникнення загрози життю і здоров’ю працівників. Не
допускати до роботи (усувати від роботи) працівників, що з’явилися на роботі в
стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння.
Проведений
аналіз причин настання нещасних випадків на виробництві та стану охорони праці
на підприємствах нашого регіону за останні 5 років показує, що більше половини
від загальної кількості нещасних випадків трапились з організаційних та
технічних причин.
Так,
на одному з сільгосппідприємств зареєстрований типовий нещасний випадок із
найманим працівником, який при виконанні робіт на тракторі з причіпним
агрегатом наблизився до неогородженого
карданного валу на небезпечну відстань та рукавом куртки доторкнувся до
неогородженої частини карданного валу, внаслідок чого руку чоловіка закрутило
на карданний вал і він отримав тяжку травму. Під час
розслідування вказаного вище випадку основною причиною настання нещасного
випадку на виробництві встановлено незадовільний технічний стан транспортного
засобу, а саме: відсутнє огородження карданного валу трактора та причіпного
агрегату, що запобігає контакту працівника з рухомими частинами. Супутньою
причиною визнано незадовільне функціонування системи управління охороною праці.
Керівництвом господарства не було забезпечено огородження карданного валу
трактора та причіпного агрегату.
Підсумовуючи
викладене вище,можна сказати, що необхідною
умовою успішного і безпечного проведення комплексу весняно-польових робіт та
збереження людського потенціалу є створення керівниками сільськогосподарських
формувань безпечних умов праці найманих працівників, здійснення належного
контролю за підлеглими працівниками та суворе дотримання працівниками трудової
та виробничої дисципліни, правил охорони праці.
Сергій
Лисогор, страховий експерт з охорони праці
Городнянського
відділення управління виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
в Чернігівській області
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