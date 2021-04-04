На базі Сновського ВПУЛГ створять Центр професійної досконалості

Сновське вище професійне училище лісового господарства – одне з найвідоміших навчально-виробничих комплексів підготовки фахівців робітничих спеціальностей з сімнадцяти інтегрованих професій в області та поза її межами.
Цього навчального року опановувати майбутню професію тут вирішили 460 студентів із різних районів Чернігівщини та сусідніх областей. Крім цього, щороку майже триста робітників лісового господарства області проходять у навчальному закладі курси з підвищення кваліфікації за професіями «лісоруб» та «верстатник деревообробних верстатів».
З роками можливості студентів ростуть
У 2019 році на базі училища було відкрито Регіональний навчально-практичний центр деревообробних технологій, обладнаний сучасним австрійським деревообробним обладнанням і верстатами, що дав змогу підвищити якість підготовки за професією «верстатник деревообробних верстатів».
Наразі училище, окрім підготовки кваліфікованих робітників, готує фахових молодших бакалаврів за спеціальністю «Лісове господарство» спеціалізацій «Технік лісового господарства» і«Деревообробні та меблеві технології». Окрім цього, у 2020 році освітній заклад отримав ліцензію на підготовку операторів маніпулятора лісовозних машин на базі водія автотранспортних засобів категорії «С».
Не менш важливою у закладі вважають професію кухаря та кондитера. Освітній заклад десятиліттями готує кваліфікованих робітників цих професій, а з 2020 року тут розпочалася підготовка фахівців для харчової галузі за освітньо-кваліфікаційним рівнем «фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю «Харчові технології», кваліфікація «Технік-технолог з технології харчування». З 2017 року в училищі організовано навчання дітей з особливими освітніми потребами в спеціальній групі за професією «Кухар».
Як бачимо, перед випускниками ВПУЛГ щорічно відкриваються нові й нові можливості, а їх професії стають ще затребуванішими. Та попри вже і так високий рівень освітнього закладу, він продовжує з кожним роком активно розвиватися. Яскравий приклад цьому – створення на базі училища Центру професійної досконалості.
Центр професійної
досконалості – єдиний на Чернігівщині
Про нього читачам «Променя» детальніше розповіла директорка ВПУЛГ Лариса Дубина.
– Ще у 2018 році між Україною та Європейською комісією було підписано Угоду про фінансування Програми «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України» із загальним обсягом фінансування в 58 мільйонів євро. Наш заклад та ще два обласні створили проєкт та подали заявку щодо створення на його базі Центру професійної досконалості (в подальшому – ЦПД). Із десяти різних обласних адміністрацій країни, Європейський Інвестиційний Банк (в подальшому – ЄІБ) погодив перелік закладів, відібраних для участі у проєкті, серед них опинилося і наше училище. Вже наприкінці 2020 року розпочалася його реалізація, яка передбачає здійснення будівництва та/або реконструкції закладу і належного їх обладнання.
– Ларисо Олексіївно, що зміниться для закладу із створенням ЦПД?
– По-перше, це вагомий крок у напрямку розвитку можливостей нашого училища для здійснення підготовки конкурентоспроможних фахівців, здатних швидко реагувати до потреб роботодавців, змін на ринку праці, розвитку технологій тощо. По-друге, це сприятиме підвищенню престижу та попиту на професійну освіту не лише серед молоді, а й дорослого населення. І нарешті - це дозволить нашому закладу надавати високоякісну первинну професійну та курсову підготовку, здійснювати професійно-технічне навчання, впроваджуючи поряд з формальною і неформальну освіту.
Так, з 17 по 19 березня в училищі працювала спеціальна експертна комісія від Європейського Інвестиційного Банку, яка обстежувала його на предмет відповідності щодо створення ЦПД з напрямів лісотехнічної, деревообробної галузей та громадського харчування, а також доцільності виділених коштів на реалізацію проєкту в сумі 5 млн євро.
– Коли та з чого, власне, розпочнеться реалізація проєкту?
– Наразі ми чекаємо на наказ про початок фінансування від ЄІБ. Та за попередніми прогнозами реалізація має початися вже з червня. Планів у нас дуже багато: будівництво сучасних автоматизованих теплиць з подвійного полікарбонату, які матимуть автоматизовану систему поливу, опалення та провітрювання площею 160 м2; реконструкція майстерні первинної обробки деревини (заміна покриття, встановлення сучасного обладнання); будівництво сушки для деревини; придбання верстатів на дообладнання майстерні; дообладнання навчально-практичного центру; придбання технічного обладнання для лісників; придбання бензопил (вартість однієї 36 тис. грн.); будування лабораторії для кондитерів, а також модернізація вже існуючої майстерні; добудова приміщення кухні до навчального кафе, аби та могла повноцінно функціонувати. Також в проєкт було включено утеплення всіх фасадів корпусів, перекриття даху, обладнання системи відеонагляду та пожежної сигналізації, капітальний ремонт 5 поверху гуртожитку, встановлення глибинних насосів з метою зменшення витрат на теплопостачання.
Окрім того, при реалізації проєкту буде охоплена і територія, на якій розташований освітній комплекс. Її планується облаштувати тротуарами, провести капремонт під’їзних шляхів, облаштувати зони відпочинку для всіх учасників освітнього процесу, облаштувати спортивний майданчик із сучасним синтетичним покриттям для волейболу та баскетболу, встановити сонячні батареї для зовнішнього освітлення території. Також обговорювалося питання можливості реалізації проєкту «Парк на воді».
Саме тому ми звернулися до міської ради з проханням надати в постійне користування земельні ділянки, які межують з училищем, загальною площею 4 га. Зокрема, для будівництва ангару для зберігання лісогосподарської та сільськогосподарської техніки площею 1 га, гектар землі для облаштування авто-, трактодрому та 2 га заболоченої площі, вкритої чагарником та деревами вільхи, для реалізації «Парку на воді».
Як бачимо, планів та перспектив у навчальному закладі дуже багато. Та головне – Центр професійної досконалості стане своєрідним освітнім хабом, унікальним простором, у якому втілюватимуться кращі практики системи професійної освіти. Він стане територією нових можливостей для кожного охочого навчатися протягом усього життя, стартом для успішної кар’єри та реалізації власного потенціалу, а також сприятиме соціально-економічному розвитку нашого регіону.
Тетяна ЛИТВИН
Фото з архіву закладу
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