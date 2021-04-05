Кількість днів тимчасової непрацездатності зросла на 20,6%

Упродовж лютого 2021 року Фонд соціального страхування України прийняв на фінансування заяви-розрахунки для компенсації втраченого заробітку українських працівників за 3,5 мільйона днів хвороби, травми або догляду за хворими дітьми. Це на 20,6% більше, ніж у лютому 2020 року (2,9 млн днів).
Зростання днів тимчасової непрацездатності, яка
оплачується за рахунок коштів Фонду, пов’язано із пандемією COVID-19.
Середньоденний розмір допомоги по тимчасовій втраті
працездатності, що надається Фондом соціального страхування України, за
підсумками лютого склав 361,4 гривні проти 315,04 грн за той же період минулого
року. Зростання середньоденної суми допомоги склало 14,7% і пов’язано з ростом
середньої заробітної плати в Україні.
Підставою для нарахування Фондом матеріального
забезпечення є подана роботодавцем заява-розрахунок. Страхувальникам надано
можливість надсилати заяви-розрахунки в електронному вигляді із застосуванням
електронного цифрового підпису з метою оптимізації та пришвидшення
фінансування, а також протидії поширенню COVID-19 в Україні.
Нагадаємо, у минулому місяці Фонд соціального страхування
України прийняв на фінансування листки непрацездатності, видані у зв’язку з
хворобою (у тому числі на COVID-19), травмою, самоізоляцією або доглядом за
хворою дитиною на суму 1,27 млрд гривень проти 0,92 млрд гривень у лютому 2020
року. Зростання видатків склало 38,3%.
Пресслужба
виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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