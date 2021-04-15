У ПСП ім.Ватутіна готуються до посівної

Весняні місяці для аграріїв – дуже активна та відповідальна пора. Вже зовсім скоро розпочнеться довгоочікувана посівна, а поки що сільськогосподарські підприємства завершують всі підготовчі до неї роботи. Не винятком стало і ПСП імені Ватутіна, яке вже декілька років поспіль очолює Алла Лобур.
За словами заступника директора Сергія Михна, посівна, яка напряму залежить від погодніх умов, розпочнеться не раніше, аніж за п’ятнадцять днів. А поки що в ПСП завершилися всі ґрунтообробні роботи, зокрема, глибоке рихлення землі. До речі, загалом підприємство обробляє 1300 га землі, яку орендує у жителів Нових Борович. З минулого року орендну плату підняли з 3 до 7% на користь населення.
Цього року ми сіятимемо три основні культури – соняшник на площі 600 га, кукурудзу (500 га) та просо (200 га). Минулого року додатково посіяли зимовий ріпак, проте він дуже погано зійшов та не виправдав сподівань, які на нього покладалися, тому цього року від цієї культури ми відмовилися. Озимини також не сіяли.
Поступово на підприємстві з’являється нова техніка: сучасні обприскувачі, трактори з сівалками тощо. Саме завдяки якісній техніці та вправним рукам наших працівників ми завжди вчасно та якісно проводимо всі весняно-польові роботи.
Тетяна ЛИТВИН
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