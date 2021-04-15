четверг, 15 апреля 2021 г.

У ПСП ім.Ватутіна готуються до посівної

 Весняні місяці для аграріїв – дуже активна та відповідальна пора. Вже зовсім скоро розпочнеться довгоочікувана посівна, а поки що сільськогосподарські підприємства завершують всі  підготовчі до неї роботи. Не винятком стало і ПСП імені Ватутіна, яке вже декілька років поспіль очолює Алла Лобур. 

За словами заступника директора Сергія Михна, посівна, яка напряму залежить від погодніх умов, розпочнеться не раніше, аніж за п’ятнадцять днів. А поки що в ПСП завершилися всі ґрунтообробні роботи, зокрема, глибоке рихлення землі. До речі, загалом підприємство обробляє 1300 га землі, яку орендує у жителів Нових Борович. З минулого року орендну плату підняли з 3 до 7% на користь населення. 

Трактористи Сергій Ігнатовський та Артем Богорудицький перевіряють сівалку перед початком посівної.

– Землі тут, в порівнянні з тією ж Черкаською областю, де я мав змогу працювати раніше, - розповідає Сергій Миколайович, - складні та малородючі. Але, маючи бажання, відповідну техніку та колектив, який наполегливо та  натхненно працює, і на них можна виростити достойний урожай. 

За ремонтом техніки слюсар Віктор Лубур та тракторист Олександр Богомаз. 

Цього року ми сіятимемо три основні культури – соняшник на площі 600 га, кукурудзу (500 га) та просо (200 га). Минулого року додатково посіяли зимовий ріпак, проте він дуже погано зійшов та не виправдав сподівань, які на нього покладалися, тому цього року від цієї культури ми відмовилися. Озимини також не сіяли. 

Поступово на підприємстві з’являється нова техніка: сучасні обприскувачі, трактори з сівалками тощо. Саме завдяки якісній техніці та вправним рукам наших працівників ми завжди вчасно та якісно проводимо всі весняно-польові роботи. 

За ремонтом техніки слюсар Віктор Лубур та тракторист Олександр Богомаз. 

Планів на майбутнє у керівництва ПСП дуже багато. Серед них і будівництво власної сушарки для зернових, і посадка яблуневого саду, і акцент на розвиток тваринництва у регіоні. Нових розробок та проєктів тут вистачає, а це чи не найважливіше для аграріїв, які прагнуть впевнено розвиватися та йти вперед.  

Тетяна ЛИТВИН

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