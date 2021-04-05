понедельник, 5 апреля 2021 г.

Фонд направив 400 млн грн державної фіндопомоги на фінансування лікарняних і декретних виплат

 

Фонд соціального страхування України направив 400 мільйонів гривень фінансової допомоги з державного бюджету на виплату допомог по тимчасовій втраті працездатності, по вагітності та пологах і на поховання.

Зазначені кошти було отримано Фондом відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання виплати застрахованим особам матеріального забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності» від 03.02.2021 № 88.

Загалом сьогодні на фінансування матеріального забезпечення Фондом було направлено 402,3 млн гривень, з яких 400 отримано з державного бюджету, зокрема:

● на допомоги по тимчасовій непрацездатності – 307,73 млн грн для майже 77 тис. осіб;

● допомоги по вагітності та пологах – 93,52 млн грн для майже 3 тис. осіб;

● допомоги на поховання – 1,08 млн грн для 264 осіб.

Профінансовано заяви-розрахунки, прийняті від роботодавців з 11 по 17 лютого включно.

Суми профінансованих Фондом допомог надійдуть на рахунки страхувальників (роботодавців) упродовж декількох днів, залежно від тривалості бухгалтерських операцій.

Зазначимо, усі виплати за листками непрацездатності здійснюються ФССУ у повному обсязі. Водночас, у зв’язку із додатковим навантаженням, яке Фонд отримав через пандемію, наявні затримки в строках фінансування.

Нагадаємо, у грудні 2020 року Фонд прийняв на оплату лікарняні на суму 2,4 млрд грн – на 1,5 млрд грн більше, ніж у грудні 2019-го (0,9 млрд грн).

 

 

Пресслужба виконавчої дирекції

Фонду соціального страхування України

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