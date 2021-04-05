Фонд направив 400 млн грн державної фіндопомоги на фінансування лікарняних і декретних виплат

Фонд соціального страхування України направив 400 мільйонів гривень фінансової допомоги з державного бюджету на виплату допомог по тимчасовій втраті працездатності, по вагітності та пологах і на поховання.
Зазначені кошти було
отримано Фондом відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі
питання виплати застрахованим особам матеріального забезпечення за страхуванням
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності» від 03.02.2021 № 88.
Загалом сьогодні на фінансування
матеріального забезпечення Фондом було направлено 402,3 млн гривень, з яких 400
отримано з державного бюджету, зокрема:
● на допомоги по
тимчасовій непрацездатності – 307,73 млн грн для майже 77 тис. осіб;
● допомоги по
вагітності та пологах – 93,52 млн грн для майже 3 тис. осіб;
● допомоги на
поховання – 1,08 млн грн для 264 осіб.
Профінансовано заяви-розрахунки,
прийняті від роботодавців з 11 по 17 лютого включно.
Суми профінансованих Фондом
допомог надійдуть на рахунки страхувальників (роботодавців) упродовж декількох
днів, залежно від тривалості бухгалтерських операцій.
Зазначимо, усі
виплати за листками непрацездатності здійснюються ФССУ у повному обсязі.
Водночас, у зв’язку із додатковим навантаженням, яке Фонд отримав через
пандемію, наявні затримки в строках фінансування.
Нагадаємо, у грудні
2020 року Фонд прийняв на оплату лікарняні на суму 2,4 млрд грн – на 1,5 млрд грн більше, ніж у
грудні 2019-го (0,9 млрд грн).
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду
соціального страхування України
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