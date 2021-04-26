Ми відповідаємо за тих, кого приручили

Безпритульні тварини – величезна проблема не лише для нашого міста, а й для всієї країни. І не тільки тому, що держава не виділяє необхідного фінансування на утримання притулків, але й тому, що тварини розмножуються, хворіють і потрапляють до рук несумлінних господарів, які за першої ж проблеми можуть викинути їх на вулицю.
Близько року тому у Сновську темою безпритульних тварин зацікавилася Марина Левітченко, яка тоді навіть не розуміла, що ця справа стане однією з найпріоритетніших у її житті.
Почалося все з простої прогулянки лісом. Жінка дихала свіжим повітрям, насолоджувалася красою природи та навіть не уявляла, що за мить побачить чотирьох маленьких, хворих кошенят, яких, немов те сміття, просто викинули на вулицю. Як і більшості людей, Марині стало шкода безпомічних тваринок, і вона забрала їх до себе додому з надією якнайскоріше знайти їм власників. Та це виявилося не так просто… Кошенята не були потрібні ані сусідам, ані знайомим та родичам. Сама ж Марина проживала в орендованому помешканні і розуміла, що залишити в себе усіх чотирилапих просто не зможе, як би шкода їх не було. Жінка почала шукати поради та підтримки у фейсбуці, де й натрапила на сторінку волонтерки Ірини із сусідньої Корюківки, яка вже протягом великого проміжку часу займається темою безпритульних тварин. Так, Ірина розповіла їй про всі тонкощі цієї справи, і Марина Левітченко взялася за неї. У мережі «Фейсбук» вона створила сторінку, на якій виклала пост із фотографіями кошенят з надією, що вони стануть потрібними людям та нарешті зможуть відчути себе в безпеці та затишку. Через деякий час їй таки вдалося всіх чотирьох віддати у хороші руки.
У соціальній мережі жінка познайомилася із Наталією Ісаченко, яка також усіляко допомагала таким тваринам та час від часу створювала відповідні дописи. Згодом до них приєдналися ще Лариса Терехова, Ірина Савоста та ще чотири жінки, які не захотіли афішувати свої імена. Так, абсолютно незнайомих жінок об’єднала спільна добра справа – допомога безпритульним тваринам.
Кожна тваринка, яку вони підбирають на вулиці, чимось хвора та частіше за все має певні вади.
За словами Марини Левітченко, на даний час на перетримці у жінок знаходиться десять тварин. Їх знайшли на вулиці брудними та хворими, почавши відповідне лікування, до слова, за власні кошти.
Якщо говорити про безпритульних собак, то тут ситуація трошки краща. По-перше, люди охочіше забирають цих тваринок до себе додому, а, по-друге, їх стерилізація відбувається за кошти, виділені міською радою.
– Голова ОТГ затвердив Програму запобігання бездомного утримання та розмноження бродячих тварин на території Сновської міської ради на 2020-2022 роки. Згідно з цією програмою було виділено 150 тисяч гривень (по 50 тисяч на рік) на стерилізацію собак. Ці кошти, згідно з актами виконаних робіт, переводять на ветеринарно-стерилізаційний центр (далі – ВСЦ) у Чернігові, куди ми, власне, і доставляємо собак на стерилізацію, - розповідає жінка. - Наразі ми активно ведемо розмову із представниками ВСЦ та хочемо, аби спеціально підготовлені до цього люди допомогли з виловом безпритульних тварин, хоча б у центрі міста, з подальшою їх стерилізацією. Після цього, якщо ніхто не зможе забрати собаку до себе додому, ми випустимо її туди, звідки взяли. Але вона вже не буде нести загрозу людям, адже буде вилікувана, прищеплена та стерилізована.
Набагато складніша ситуація з котами. На їх утримання та ту ж саму стерилізацію коштів нам ніхто не виділяє. Доводиться за все розраховуватися власними. Одна стерилізація кішки коштує 400 гривень, це сума зі знижкою, яку нам надав ВСЦ.
Годуємо тварин також за власні кошти. Тут хочу згадати учнів та вчителів Сновської гімназії та ЗОШ №1, які долучилися до Всеукраїнської акції «4 лапи» та передали нам корм, необхідний для тварин.
Варто згадати, що минулого року Олександр Медведьов виділив три тисячі власних коштів для будування трьох будиночків для котів. Два з них поставили на Свято-Троїцькій вулиці, ще один на Чернігівській. Взимку підгодовують та дозволяють ночувати на теплотрасах у власних підвалах і деякі мешканці п’ятиповерхівок. Та, на превеликий жаль, більшість людей не хочуть підтримувати тварин у складний для них час: їх не впускають у під’їзди, часто підсипають у їжу отруту. Це дуже страшно і сумно, адже вони не просто так з’явилися біля ваших під’їздів. Найчастіше це тварини, яких самі ж господарі викинули на вулицю, бо ті стали їм не потрібними. А вони в свою чергу розмножуються та з року в рік лише збільшують свою чисельність.
Хочеться звернутися до всіх небайдужих жителів Сновщини з проханням відповідальніше ставитися до своїх домашніх тварин, адже, як говорить відомий вислів: «Ми відповідаємо за тих, кого приручили».
Можливо, після прочитання цієї статті, знайдеться людина, яка давно хотіла та не наважувалася завести вдома домашнього улюбленця. І нехай це буде простенька, безпородна тваринка, але саме їй ви зможете врятувати життя, подарувати своє тепло і ласку та знайдете собі справжнього та вірного чотирилапого друга.
Тетяна ЛИТВИН
Фото надала Марина Левітченко
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