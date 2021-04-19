Освячення великодніх пасок буде, проте в умовах карантину

Великдень або Христове Воскресіння – одне з найдавніших і найважливіших християнських свят, що було встановлене на честь Воскресіння Ісуса Христа. Цього року свято Великодня у православних вірян припадає на 2 травня.
За словами настоятеля Свято-Миколаївського храму отця Павла, Великдень другий рік поспіль буде відзначатися в період локдауну. Церкву закривати 2 травня не планують, але певні обмеження в цей день однозначно будуть.
Зокрема, людям дозволять відвідувати храми і освятити паски, але за умови дотримання карантинних обмежень. В храмі може перебувати до 10 людей, решта мають знаходитися на вулиці на свіжому повітрі. І ті, і інші обов’язково мають бути у масках та захисних рукавичках, а також дотримуватися дистанції в 1,5 м.
Дана інформація подана станом на тринадцяте квітня. Проте, якщо кількість хворих на коронавірус збільшиться, ситуація ще може змінитися, а влада – запровадити нові зміни та обмеження.
У зв’язку зі святковими днями українці отримають 4 вихідних – з 1 по 4 травня (вихідний суботи, на який припадає Міжнародний день праці, переноситься на понеділок 3 травня, а вихідний неділі, на який випадає Великдень – на вівторок 4 травня).
Крім того, у неділю, 9 травня, в Україні відзначають державне свято, яке передбачає перенесення вихідного дня на 10 травня.
Отож, всього у травні буде 18 робочих днів і 13 вихідних та святкових.
Тетяна ЛИТВИН
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