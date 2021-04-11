Уряд збільшив щомісячні страхові виплати потерпілим на виробництві на 11%

Щомісячні страхові виплати для потерпілих на виробництві та їх родин, які фінансуються Фондом соціального страхування України, зростуть на 11%.
Проведення
перерахунку зазначених страхових виплат Кабінет Міністрів України затвердив на
своєму засіданні сьогодні, 24.03.2021. Прийнятий проект постанови
Мінсоцполітики розробило на виконання Закону України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування».
Розмір
щомісячних страхових виплат буде перерахований на коефіцієнт 1,11 з 01 березня
2021 року для 200 тисяч осіб.
Підвищені
виплати за березень потерпілі внаслідок нещасних випадків на виробництві або
професійних захворювань, а також члени їх родин отримають у квітні. Нагадаємо,
фінансування таких виплат здійснюються Фондом у наступному місяці за
попередній.
Раніше
кошти для проведення зазначеного перерахунку було закладено в проект бюджету
Фонду, схвалений правлінням ФССУ.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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