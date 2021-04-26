Допомога по тимчасовій непрацездатності від ФССУ зросла на 15,9%

Середній розмір допомоги по тимчасовій втраті
працездатності від Фонду соціального страхування України склав 365,26 грн у
розрахунку на день. За оперативними підсумками І кварталу 2021 року ріст
середньоденної допомоги порівняно з тим же періодом минулого року склав 15,9%.
Загалом у січні–березні Фонд прийняв на фінансування лікарняні на суму понад 4 млрд гривень. Це на 1,4 млрд гривень, або 51,8% більше, ніж у січні–березні 2020 року.
Водночас, з початку року обсяг надходжень частки від ЄСВ
на рахунок ФССУ щомісяця не покриває потребу у видатках Фонду за той же період.
Так, у І кварталі на рахунок Фонду надійшло 6,85 млрд грн частки від ЄСВ,
потреба у видатках за той же період без врахування заборгованості на початок
року склала 8,27 млрд грн, з яких 7,78 млрд грн – видатки на лікарняні, декретні
та страхові виплати потерпілим на виробництві.
Суттєве зростання потреби у видатках за лікарняними
листками спостерігається з осені минулого року та пов’язано із захворюванням
українських працівників на коронавірусну хворобу, збільшенням потреби у догляді
за хворими дітьми, ізоляцією від COVID-19 контактних осіб, сезонним підвищенням
захворюваності, а також випадками загострення хвороб через заборону здійснення
планових госпіталізацій, відсутність або менші обсяги проходження
реабілітаційного лікування на базі санаторно-курортних закладів.
Нагадаємо, сума виплат у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності залежить від тривалості страхового стажу та визначається,
виходячи із середньоденної заробітної плати працівника. Середньоденна заробітна
плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється шляхом ділення нарахованої за
розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати, на яку
нарахований єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, на кількість календарних днів зайнятості у розрахунковому періоді
без урахування календарних днів, невідпрацьованих з поважних причин.
Цей вид матеріального забезпечення виплачується Фондом
соціального страхування України, починаючи з шостого дня тимчасової
непрацездатності й до моменту одужання або встановлення МСЕК інвалідності
(перші п’ять днів фінансуються за рахунок коштів роботодавця).
Пресслужба
виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
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