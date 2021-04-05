Фонд продовжить оплачувати лікарняні на випадок хвороби, травми, самоізоляції від COVID-19 тощо – як до, так і після 30 червня

У зв’язку із чисельними публікаціями в ЗМІ щодо змін у законодавстві з 30 червня 2021 року, відповідно до яких в Україні будуть оплачуватись лише лікарняні, видані на час проходження реабілітаційного лікування, повідомляємо.
Законом України
"Про реабілітацію у сфері охорони здоров'я", норми якого набувають
чинності 30.06.2021, серед іншого, було внесено зміни до статті 22 Закону
України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування".
Так, у новій редакції закону було передбачено надання допомоги по тимчасовій
непрацездатності на період реабілітаційного лікування, у той час як звичайні
захворювання та травми – виключені з підстав для надання допомоги за
лікарняними.
Від початку у наших
коментарях на запити засобів масової інформації, застрахованих осіб, лікарів і
роботодавців ми звертали увагу – внесені зміни мали на меті розширення
страхових випадків періодом реабілітаційного лікування. Крім того, не було
внесено змін до частини другої статті 22 базового Закону, у якому також йде
мова про надання допомог по тимчасовій втраті працездатності в разі хвороб і
травм.
Наразі відповідні
законопроекти, які усувають зазначену помилку, вже зареєстровані і проходять
стадію погодження. Фонд соціального страхування України продовжить
забезпечувати страховий захист на випадок хвороби, травми, самоізоляції від COVID-19 тощо – як до, так і після 30 червня.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального
страхування України
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