понедельник, 5 апреля 2021 г.

Фонд продовжить оплачувати лікарняні на випадок хвороби, травми, самоізоляції від COVID-19 тощо – як до, так і після 30 червня

 

У зв’язку із чисельними публікаціями в ЗМІ щодо змін у законодавстві з 30 червня 2021 року, відповідно до яких в Україні будуть оплачуватись лише лікарняні, видані на час проходження реабілітаційного лікування, повідомляємо.

Законом України "Про реабілітацію у сфері охорони здоров'я", норми якого набувають чинності 30.06.2021, серед іншого, було внесено зміни до статті 22 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування". Так, у новій редакції закону було передбачено надання допомоги по тимчасовій непрацездатності на період реабілітаційного лікування, у той час як звичайні захворювання та травми – виключені з підстав для надання допомоги за лікарняними.

Від початку у наших коментарях на запити засобів масової інформації, застрахованих осіб, лікарів і роботодавців ми звертали увагу – внесені зміни мали на меті розширення страхових випадків періодом реабілітаційного лікування. Крім того, не було внесено змін до частини другої статті 22 базового Закону, у якому також йде мова про надання допомог по тимчасовій втраті працездатності в разі хвороб і травм.

Наразі відповідні законопроекти, які усувають зазначену помилку, вже зареєстровані і проходять стадію погодження. Фонд соціального страхування України продовжить забезпечувати страховий захист на випадок хвороби, травми, самоізоляції від COVID-19 тощо – як до, так і після 30 червня.

 

 

Пресслужба виконавчої дирекції

Фонду соціального страхування України

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