Юрій Мірошниченко очолив Рогізківський старостинський округ

Про перші кроки на офіційній посаді й те, що хотів би змінити для розвитку села, читачам «Променя» розповів новообраний староста Рогізківського старостинського округу Юрій Мірошниченко.
– Юрію Олександровичу, розкажіть, чому Ви вирішили балотуватися на пост старости Рогізок?
– Перш за все тому, що дуже хотів бути корисним сільчанам, мати змогу представляти інтереси людей у громаді та усіляко їм допомагати. Моя попередня робота була пов’язана виключно з паперами, а мені дуже хотілося спілкування з людьми, діяльності, яка не потребувала би сидіння за столом з восьмої до п’ятої. Хотілося більше активності, руху, розвитку. Саме тому, коли почув, що в Рогізках довгий час не можуть обрати старосту, вирішив запропонувати свою кандидатуру. Родом я із сусідньої Кучинівки, а в Рогізках частенько бував не лише проїздом, а й гостюючи у брата. Це село подобалося мені завжди – воно просторе, охайне, а головне – у ньому живуть дуже працьовиті та чесні люди. Підтримала мене і дружина, і всі знайомі та родичі.
– Якими були Ваші перші кроки на посаді?
– Офіційно я приступив до своїх обов’язків другого лютого, тому першими кроками стала організація розчищення вулиць села від снігу. Для цього ми уклали договір зі СТОВ «Щорссільгоспсервіс».
Далі почав займатися складанням актів на аварійні дерева у селі. А їх тут повно: тільки біля місцевого озера ростуть 26 таких верб, 12 ясенів по вулиці Садовій, безліч аварійних дерев біля людських осель. Знаю, що ця тема актуальна не лише у нашому селі, а й в усій громаді, та все ж сподіваюся, що міська рада виділить кошти, щоб видалити хоча б найбільш складні дерева, які загрожують помешканню жителів села.
З настанням весни ми почали активно займатися благоустроєм Рогізок: прибрали місцевий парк, території біля пам’ятників, почали займатися прибиранням кладовища по вулиці Чернігівській, а також ремонтуємо пам’ятник загиблим воїнам, який був у аварійному стані.
– Розкажіть про проєкт, який Ви разом із депутатом міської ради Павлом Солодовником подали на Громадський бюджет участі.
– Проєкт має назву «Інтелектуально-розвитковий центр Всезнайко» на базі Рогізківської бібліотеки. Це буде багатофункціональна розвиваюча і мотиваційна локація для школярів, студентів, а також усієї сільської молоді та дорослих. У цьому центрі всі бажаючі жителі громади будуть безкоштовно користуватися послугами інтернету: учні готуватимуться до уроків, збиратимуть необхідну інформацію для написання рефератів, завантажуватимуть пізнавальну літературу. Кожен бажаючий зможе прийти і переглянути останні новини, відправити необхідні документи електронною поштою. Окрім того, на базі цього центру можна буде передати покази за електроенергію, або ж заплатити за комунальні послуги. Також тут проводитимуться онлайн-тренінги та різноманітні розвиваючі лекції.
Вважаю, що зараз, у час розвитку новітніх технологій без Інтернету неможливо. І хоч у селі він і проведений (провайдер «Смартком»), та, на жаль, не всі можуть дозволити собі провести його додому. Сподіваюся, що люди підтримають наш проєкт та проголосують за нього.
– Що хотілося б змінити для розвитку села?
– Для початку дуже хотілося б, аби в Рогізках була хороша, якісна дорога. Ямкового ремонту потребують вулиці Садова, Гоголя, Центральна та початок Шевченка, на якій розпочали капітальний ремонт, та й досі його не завершили. Дуже хочеться відремонтувати та оновити Будинок культури, бо молоді у нас хоч і не багато, та вона заслуговує проводити своє дозвілля в достойних умовах.
Загалом, планів та роботи у селі дуже багато. Сподіваюся, що з підтримкою своєї родини, діловода Алли Приходько та всіх активних, небайдужих до долі свого рідного села людей, мені вдасться втілити в життя все те, що я запланував.
– Дякую за розмову.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
Юрій Мірошниченко народився 1981 року в Кучинівці. До прийняття на посаду працював завідуючим сектора з надання адміністративних послуг у Сновській міській раді. Наразі проживає у Сновську. Одружений, має двох дітей.
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